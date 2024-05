Documental sobre muerte de ambientalista Homero Gómez pone en la mira a exgobernador de Michoacán

Apenas habían transcurrido 20 días del año 2020 cuando el ambientalista Horacio Gómez fue hallado sin vida, “El defensor de las monarcas” dejó este plano terrenal aquel año en que todo se paralizó, su muerte consternó a la sociedad, él era un hombre comprometido con su causa, valiente, que hizo ver la importancia de la Reserva de la Biósfera de los bosques de Michoacán, pero todo eso le costó la vida.

Cuatro años han pasado desde aquella muerte, la pandemia trajo un poco de olvido, pero un documental de Netflix hizo que su nombre y causa fueran recordados, aunque la producción no solo trajo memoria, también puso bajo escrutinio al exgobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, quien ahora enfrenta acusaciones directas relacionadas con la muerte del defensor de las mariposas.

Sugiere una conexión entre políticos cercanos al ex gobernador, como Octavio Ocampo (ex diputado y actual dirigente estatal del PRD) y Erika Karina Alvarado, ex regidora, quienes presuntamente fueron favorecidos por Aureoles.

Además, se destacan presuntos obstáculos a las investigaciones desde la Fiscalía General de Michoacán, liderada por Adrián López Solís, quien fue designado en el cargo por el propio Aureoles.

Con esto se suma otra duda sobre Aureoles, quien es investigado por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) por presunto peculado y delincuencia organizada.

A pesar de estas acusaciones y del clamor público por respuestas, Silvano Aureoles ha optado por el silencio, centrando sus esfuerzos en su campaña como candidato a diputado federal en busca del fuero parlamentario.

Esta estrategia, sin embargo, no ha disminuido la presión sobre él, especialmente después de que la Contraloría de Michoacán lo inhabilitara por incumplimiento en su declaración patrimonial al final de su mandato, lo que legalmente lo incapacita para ocupar cualquier cargo público.