¿Danna Paola huye de sus seguidores? La cantante sale a aclarar el polémico VIDEO

Danna Paola no sale de la polémica desde que hace un par de semanas se le señaló por el haber tratado de quitarle el nombre a una señora en la plataforma de X por medio de sus seguidores, ya que acusaron a la mujer de 31 años de acosar a una desconocida por medio de su influencia, lo cual le sigue cobrando factura. Ahora, la joven vuelve a dar de qué hablar por su actitud, al salir corriendo de un restaurante, pues aseguran que su intención era no encontrarse con sus seguidores.

El polémico video donde Danna "huye" de sus seguidores

Fue después de que la joven revelara el tráiler de su próximo álbum, Childstar, que Danna Paola apareció en un video en una plaza de la Ciudad de México, donde los usuarios de redes sociales la captaron “huyendo” de sus seguidores. La cantante ya ha dado a conocer cuál fue la verdadera situación que atravesaba durante aquel momento que muchos tomaron nuevamente como una falta de educación por parte de la artista.

En el breve video, se puede ver a la artista en compañía de su novio, Alex Hoyer. Vestida con ropa casual, Danna corre y enseguida, Hoyer le suelta la mano para que ella logre adelantarse a la camioneta negra que la espera. Quienes graban se muestran sorprendidos de ver a la cantante en la plaza, lo cual expresan por medio de exclamaciones.

Danna paola "huyendo" de un restaurante para que sus fans no le pidieran fotos y nadie la topa jajajajajajaja pic.twitter.com/ZjZaYX8s6c — Cosas de mamadores (@EsDeMamador) April 3, 2024

Critican a Danna por polémico video y ella narra lo que sucedió

Los usuarios de redes sociales pronto señalaron que seguramente Danna Paola, quien ahora se identifica con solo Danna, quería huir de sus seguidores y por ello se apresuró a dejar el recinto, incluso corriendo un poco con tal de no verlos. “Pobrecita, está bien disociada de la realidad, siente que tiene un mar de paparazzi ahí y la realidad es que si acaso tres personas la pelaron”, “Todos en su tema y ella sale toda esquizofrénica como si la estuvieran siguiendo” y “Ni Dua Lipa en su visita a México” fueron algunos de los comentarios que llenaron la publicación original en Instagram.

La cantante de “Aún te quiero” ya explicó el porqué de la extraña actitud que molestó a muchos. “Corrí porque me equivoqué de plaza, no porque me estuvieran siguiendo” indicó Danna en un comentario de TikTok, ante lo que la chica que la grabó le contestó “Y si corres o no tu súper bien, eres grande Danna, hermosa, eres una gran persona y gracias por la foto”.

Danna Paola explica porqué "huyó" de una plaza en CDMX. TikTok

Esto ha generado que los seguidores de la artista muestren su apoyo, mientras que otros más la critiquen y nuevamente llueva sobre el cambio de nombre que ha tratado de hacer Danna Paola, quien busca que solo le digan Danna, aunque ahora muchos usuarios de redes sociales la llaman María Belén, como su personaje infantil en la novela homónima del 2001.