Danna Paola se disculpa con usuaria de X (Twitter) tras polémica por el nombre 'Danna' 

Danna Paola fue cancelada en redes sociales recientemente, al ser señalada por inicitar al acoso tras revelar a sus fanáticos que una persona no quería cederle el usuario ‘Danna’ en la plataforma X, antes Twitter, lo cual llevó a una ola de hate masivo en contra de la dueña del nombre en la red social, ya que la joven señaló que le pedía 400 mil dólares por el mismo.

Fue a través de su grupo de WhatsApp que Danna Paola, quien ahora se hace llamar Danna, compartió una serie de mensajes donde señalaba a la usuaria de la red social por no querer darle el user "Se ha venido peleando mi nombre en lo que viene siendo Twitter " explicó al señalar que se trataba de una situación bastante graciosa para su opinión ""Que nos lo regale, es que la señora, es mi nombre y la señora ¿pues su Twitter qué?" cuestionó Danna Paola, quien puntualizó a sus seguidores "y hay que decirselo con amor. Necesito que armemos un plan, porque no lo estamos logrando".

Ante esto, los seguidores de la famosa comenzaron a atacar y acosar a la señora en X con la intención de que le diera el nombre a Danna: ""Oigan pero no, así no tampoco" señaló antes de reir "es que nos pueden demandar princesas entonces no, tampoco así. El punto es como bajita la mano" señaló. Sin embargo, la situación se elevó hasta que comenzaron a acusar a Danna Paola por acosar a la mujer y a burlarse de la situación a través de memes.

La joven pidió a sus seguidores que no se engancharan más en X y aseguró “es mejor dejar esto y a la señora con su username en paz”, lo cual fue percibido por algunas personas como ella tratando de hacer responsable a su fandom del drama reciente en la plataforma. Es tras esto que la joven publicó un comunicado, mucho más serio, donde pide perdón por sus acciones.

Danna Paola pide disculpas por la polémica con una señora en X

“Cometí un error y lamento profundamente la situación de X. Cuando les pedí ayuda para conseguir el nombre Danna en X/Twitter, no anticipé ni fue mi intención lo que llegó a pasar. Por esta razón, quiero ofrecer mis más sinceras disculpas a Danna por la situación que tuvo que atravesar a causa de esto” señaló la famosa a través de un comunicado que compartió a través de todas sus redes sociales.

Por su parte, la usuaria de X que se quedo con el nombre Danna en la red social agradeció por el apoyo brindado y aseguró que "aprecia la amabilidad" de todos aquellos que la ha buscado para ofrecerle su apoyo. En cuanto a Danna Paola, si bien algunos la defienden, en su mayoria señalan que no por haberse disculpado, se borra lo que sucedió en la plataforma conocida como Twitter.