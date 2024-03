Le piden a Danna Paola 400 mil dólares por cambiar su usuario a 'Danna' en X

Danna Paola decidió cambiar su nombre artístico a Danna, con lo cual inicia también una nueva era en su música con la llegada de su próximo álbum, Starchild, el cual seguirá con el estilo de pop oscuro que la ha caracterizado recientemente. La joven sin embargo, se encuentra actualmente en una lucha contra una señora en X, quien no desea ver el cambio completo de la famosa, puesto que ella es la dueña del user Danna en la plataforma, motivo por el cual la joven continúa con su antiguo nombre de estrella juvenil.

Fue a través de su grupo de WhatsApp que Danna Paola, quien ahora se hace llamar Danna, compartió una serie de mensajes donde señalaba a la usuaria de la red social por no querer darle el user con el que ahora la famosa se siente identificada. "Se ha venido peleando mi nombre en lo que viene siendo Twitter (ahora X)" explicó al señalar que se trataba de una situación bastante graciosa.

Danna pelea por su nombre en X (antes Twitter)

"La señora hoy ya vio que me llamo Danna y que mi user es Danna en todos lados... quiere 400 mil dólares" explicó la joven en la serie de audios que mandó a sus seguidores sobre porqué X es la única red social en la cual tiene aún su antiguo nombre. La joven señala entonces que hagan un complot:

"Que nos lo regale, es que la señora, es mi nombre y la señora ¿pues su Twitter qué?" cuestionó Danna Paola, quien puntualizó a sus seguidores "y hay que decirselo con amor. Necesito que armemoa un plan, porque no lo estamos logrando".

En su canal de transmisión de WhatsApp @DannaPaola dijo que la persona que TIENE el @ Danna en Twitter está cobrando 400 mil dólares para dárselo. pic.twitter.com/EOcZNqQyGh — Danna - Sitio (@DannaSitio) March 19, 2024

Ante esto, los seguidores de la famosa comenzaron a publicar varios mensajes donde le pedían a la señora que le diera a Danna el nombre de su cuenta de manera gratuita e incluso hubio quien trató de tumbarle la cuenta a la mujer.

Danna: “hay que pedirle a la señora con amor”



Lxs Dreamers en corto: pic.twitter.com/bgjwpXCuTi — 𝒇𝒊𝒐𝒓𝒊𝒓𝒆 ⭐ (@dreamer_fandann) March 19, 2024

Danna reacciona a sus seguidores

La famosa tardó poco en señalar que no aprobaba que agredieran a la señora: "Oigan pero no, así no tampoco" señaló antes de reir "es que nos pueden demandar princesas entonces no, tampoco así. El punto es como bajita la mano" especificó y señaló que ella hablaba de que idearan un modo de solucionar el problema, más no el agredir a la señora que tiene la cuenta actualmente. Asimismo, compartió la captura de una de las reacciones de la mujer, quien puso "estoy aquí y no me voy", lo cual parece indicar que Danna Paola seguirá siendo el nombre en X de la famosa.