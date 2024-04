Luis Font, de Locomía, ahora canta en el Metro para sobrevivir (VIDEO)

En los años 80 y 90, Locomía era de una de las bandas de pop español más populares del momento; sin embargo, como suele suceder con muchas agrupaciones de aquellos ya lejanos años, quedó en el olvido al igual que sus integrantes, de los cuales te vamos a contar su triste historia actual.

De los integrantes de Locomía, Francesco Picas, Santos Blanco y Frank Romero ya están muertos. Sin embargo, Luis Font sigue con vida pero para poder sobrevivir tiene que cantar en el Metro de Madrid.

Luis Font reapareció en la esfera pública, al ofrecerle una entrevista al programa español “Socialité”, en el cual abrió su corazón para para narrar las penurias económicas que ha atravesado en los últimos años.

“He descubierto un mundo que desconocía, donde me he reencontrado con la música y con el público. He encontrado un montón de ángeles que me siguen ayudando”, señaló el cantante.

De acuerdo con su relato, Luis Font volvió hace dos meses a Madrid en busca de una nueva vida, pero se le cerraron las puertas, por lo que empezó a cantar en el Metro para sobrevivir.

“Tuve miedo los primeros días, tuve la sensación de miedo escénico, y mira que nunca lo he tenido y que he cantado delante de 50 mil personas. La gente me ayuda no solo con algunas monedas, sino mostrándose su cariño y su admiración. Me dicen que yo puedo. Y es verdad, si se quiere, se puede”, lamentó.

Asimismo, Luis Font señaló que ha empezado a trabajar como mesero en un hospital, cosa que los hace “feliz”. Como era de esperarse los fans de Locomía le mandaron mensajes de ánimo y fuerza al artista, diciéndole que esperan que su situación mejore con el paso del tiempo.