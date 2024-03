La Gilbertona reaparece y responde a los que dicen que ya se murió: 'Como ching...'

La Gilbertona, famoso influencer, reapareció para desmentir los rumores de su muerte que circularon en las redes sociales este domingo.

En su página de Facebook, la Gilbertona publicó un video en el que señaló que se encuentra bien y que los que dicen que ya se murió es porque están lucrando con eso para tener seguidores.

“Este video se lo doy a toda la gente que me conoce. Cómo ching… la gente que ya me morí. Aquí estoy a tirantes dobles. Les hago una recomendación: no me mantengan para que no quieran hacer dinero de mí, porque estoy más vivo que una &%$ parada. Aquí estoy vivo, gracias a Dios”, señaló el influencer en su grabación.

El creador de contenido señaló que una noticia como esta en la que inventaron su muerte genera que la gente gane muchos seguidores.

“Se estrellaron en piedra. Le digo a toda la república mexicana, Estados Unidos y toda las frontera, mientes que me morí”, señaló el influencer.

En el video, La Gilbertona se acuesta y sus familiares señalan que ya se está recuperando de la enfermedad que tiene y que para eso le están administrando puras vitaminas.

Se dice que el influencer padece de una enfermedad en las vías respiratorias, por lo que se ha alejado de las redes sociales.

Pavel Moreno niega muerte de La Gilbertona

Por la tarde Pavel Moreno, quien manera las redes sociales del creador de contenido, publicó un video más temprano en el que señaló que no La Gilbertona no había muerto, pero advirtió que sí se ha desmejorado de salud, por lo que pidió a sus fans que no esperen verlo como hace un par de años, pues se encuentra delicado.

“Les estoy comunicando que Gilberto ya está un poquito más acabadón, que no lo esperen ver como estaba antes, espero que me estén entendiendo lo que les quiero decir”, dijo en una transmisión en vivo, que luego publicó en Facebook.

Y es que todo se desencadenó porque hace unos días el influencer emitió un mensaje en el que parecía que se despedía de su fans.