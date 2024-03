¿Es cierto que La Gilbertona murió a los 88 años? Esta es la verdad

En redes sociales se reportó que La Gilbertona murió, lo que llenó de comentarios de condolencias las plataformas, sin embargo, algunos creen que es falso, por eso aquí te decimos lo que realmente pasó.

¿La Gilbertona murió?

Hasta el momento no se ha confirmado la muerte de La Gilbertona, Pavel Moreno, quien se encarga de manejar las cuentas de la Gilbertona no ha anunciado su fallecimiento.

A penas, la tarde de este domingo, Pavel subió un video en el Facebook de la Gilbertona para dar a conocer que sí está decaída y “acabada”, debido a su avanzada edad, pero no reveló que se hubiera muerto.

Le pidió a los fans que en los videos que hagan ella se verá desmejorada, aseguró que no está desahuciada y pidió que no malentiendan el mensaje, sino que dijo que no tendrá la misma energía que en años anteriores.

“Esperemos que haya más Gilbertona para rato, sino pues lo que venga, recuerden que todos tenemos un ciclo de vida, pero sobre todo estar preparados y saber que tiene su edad avanzada y sus enfermedades”, dijo Pavel.

“Les estoy comunicando que Gilberto ya está un poquito más acabadón, que no lo esperen ver como estaba antes, espero que me estén entendiendo lo que les quiero decir”, dijo en una transmisión en vivo, que luego publicó en Facebook.

Además, un portal publicó un video para desmentir la supuesta muerte.

“Vamos a estar contigo hasta el final”, comentó el hombre, aunque dijo que espera que se recupere de sus enfermedades. Pavel dijo que el día que no esté La Gilbertona él seguirá con el canal, pero espera que ella siga con vida por más tiempo.

Sin embargo, los fans ya están llorando la muerte de La Gilbertona y han dejado mensajes de condolencias en las redes sociales.