VIDEO | 'La Gilbertona' se despide de sus seguidores con desgarrador mensaje sobre la muerte

El famoso influencer conocido como La Gilbertona, cuyo verdadero nombre es Gilberto Salomón Vázquez. ha inquietado a sus seguidores últimamente debido a su estado de salud y puesto que ahora el famoso se despide a través de sus redes sociales, abandonando así su personalidad espontánea para mostrar parte de la enfermedad que afronta día con día.

En un video de TikTok que titularon "No Somos Eternos" aparece el influencer recostado en la cama mientras mira lejos de cámara y muestra su cabellera generalmente roja llena de canas. Quién graba repite un comentario donde aseguran que los zopilotes rondan a La Gilbertona, quien entonces balbucea, sin negar el hecho y dice "todo mundo se tiene que morir, no nomás uno" mostrando así que no le tiene miedo a fallecer y que ha encontrado la paz con el final de la vida.

Mira el VIDEO AQUI:

La Gilbertona se despide: "Todo mundo tienen que morirse” 🥲 pic.twitter.com/RFHhuDl7gF — Virales del mundo (@NuevoVirales) March 6, 2024

te puede interesar Silvia Pinal envia un mensaje a sus seguidores desde el hospital ¿Cuál es su estado de salud?

¿Qué enfermedad tiene La Gilbertona?

El creador de contenido tiene 88 años y no ha explicado claramente qué es lo que sucede o cuál es su enfermedad sin embargo ha mencionado que es una afectación causada por un virus y esto ha provocado que La Gilbertona haya estado en cama recibiendo nebulizaciones desde hace un tiempo. Este tipo de tratamientos se realizan con una persona padece enfermedades en las vías respiratorias como bronquitis o neumonía, es decir, afecciones pulmonares.

¿Cuál es el estado de salud actual de La Gilbertona?

Parece ser que el estado de salud del influencer conocido como La Gilbertona no mejora, puesto que no ha dejado de recibir las nebulizaciones de su tratamiento. lo cual ha preocupado severamente a sus seguidores, quienes se preguntan qué le sucedió para haberse enfermado así, si hace un año se encontraba en buena salud. Sin embargo, el personaje no ha dejado de publicar videos en la red social de TikTok e incluso en el último se le puede ver sentado y no acostado mientras retoma un poco de su humor de siempre, así pesar de mantener sus canas.