Muere Sean Garinger, famoso por '16 y embarazada', en brutal accidente de coche

Sean Garinger, famoso por aparecer en el programa de MTV ’16 y embarazada’, murió a los 20 años, tras un brutal accidente con un automóvil todo terreno.

La historia de la muerte del joven que tuvo dos hijos con Selena Gutiérrez y cuya historia fue expuesta en el reality show de MTV la dio a conocer la propia madre del joven a los medios de comunicación.

Mary Hobbs ofreció una entrevista a The Us Sun y ahí contó que su hijo de 20 años murió porque un coche le destrozó el cráneo.

Sean Garinger y Selena Gutiérrez en el reality show de 16 y embarazada Foto: MTV

La mamá de Sean Garinger contó que el joven artista estaba conduciendo el coche para recoger a su mamá y que no caminara en el estacionamiento, el chico se bajó del auto y como estaba lloviendo y había lodo el vehículo resbaló, atropelló a Sean y de aplastó la cabeza.

"Yo estaba con él cuando sucedió. Simplemente estaba moviendo de un lugar de estacionamiento a otro para que yo pudiera regresar al estacionamiento. Se detuvo frente a mí para estacionar el vehículo todo terreno y el suelo cedió por toda la lluvia y el barro", contó Mary Hobbs.

Sean Garinger y Selena Gutiérrez Foto: MTV

La mujer narró que trató de pedir ayuda con los vecinos, pero al darse cuenta de que su hijo estaba muerto, esperó a que llegara la ambulancia.

"Corrí hacia los vecinos tratando de conseguir que alguien me ayudara a quitarle el coche. Nadie respondió. Corrí de regreso hacia él", recordó. "En ese momento, me di cuenta de que ya no estaba vivo. Me quedé acostado a su lado hasta que apareció la ambulancia", dijo la madre de Sean Garinger.

La oficina del Sheriff confirmó que el joven estrella de ’16 y embarazada’ murió el pasado 28 de febrero en el terrible accidente.

Así fue el paso de Sean Garinger en ’16 y embarazada’

Sean Garinger apareció en el programa para exhibir los conflictos del embarazo adolescente, él se convirtió en padre en el 2020, cuando nació su hija Dareli, a quien tuvo con Selena. Para el 2022 recibieron a su segunda hija Esmi, la relación se terminó porque Selena lo acusó de serle infiel durante su segundo embarazo, ya que ellos tenían una relación a distancia, pues ella vive en Colorado y él en Carolina de Norte.