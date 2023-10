¿Babo y Karely Ruiz ya grabaron su VIDEO de OnlyFans y ya se filtró?

Karely Ruiz y Babo de Cartel de Santa acapararon las redes sociales hace unos meses porque se filtraron videos íntimos que ellos habían subido a su página de OnlyFans y desde ahí los fans pidieron que hicieran una colaboración juntos.

Cuando Babo lanzó su video en el que se le puede ver con sus extravagantes perlas en la zona íntima, la gente fue a cuestionar a Karely Ruiz si harían un video juntos, a lo que en ese entonces la modelo para adultos confesó que sí le gustaría y que anteriormente no lo había hecho porque ella tenía novio.

"Ya lo teníamos planeado desde antes, pero yo tenía novio y como que no me dejaba, pero ahora me vale", compartió la modelo con sus seguidores.

"Estamos en pláticas para armar algo realmente sorprendente para nuestras páginas. Sin duda, esto se hará realidad", reveló Karely Ruiz, luego de que los videos de ambos se volvieron virales.

¿Video de Babo y Karely Ruiz ya se estrenó y se filtró?

En redes sociales corre el rumor de que el video de Karely Ruiz y Babo ya fue realizado y que incluso ya lo compartieron en Internet, por lo que los fans de ambos artistas están buscando el clip para poder verlo.

Sobre todo la confusión surgió porque varios usuarios de redes sociales están prometiendo que compartirán el video de los famosos sin censura.

Los cierto es que por el momento Karely Ruiz y Babo de Cartel de Santa no han hecho un anuncio oficial de su supuesta colaboración, no hay indicios de ella en redes, por lo que se recomienda a los cibernautas tener cuidado con los estafadores de Internet, porque están ofreciendo un video que aún no existe.

Karely Ruiz Foto: Especial

Sin embargo, se espera que el video de colaboración de los dos regiomontanos sea una realidad y que seguramente acaparará todas las tendencias.

Babo de Cartel de Santa Foto: Especial

El último video de Karely que causó furor fue el que lanzó con Santa Fe Klan y recientemente anunció que apareció en un video con Kevin Roldán, reguetonero al que ella exhibió constantemente en redes sociales por haberla negado y ahora parece que ya lo perdonó y por eso hicieron la nueva colaboración.