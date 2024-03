Daniel Bisogno reaparece con tierna FOTO tras su hospitalización

Daniel Bisogno le dio la sorpresa a todo el mundo, pues desde el pasado 8 de marzo el famoso se está recuperando en su casa tras estar casi un mes hospitalizado por diversos problemas de salud. Actualmente, el subordinado de Pati Chapoy está en su segunda etapa de un tratamiento médico integral para recuperarse por completo.

Hace unos días, Daniel Bisogno envió un mensaje a VEntanenado donde su patrona lo compartió con todos los televidentes. El audio, además de ser una muestra de agradecimiento hacia su jefa por el apoyo que le brindó durante su hospitalización, también fue un mensaje para sus fans, los cuales al parecer son varios.

“Todo el día son terapias, pero me he recuperado bastante bien para todo. Todavía desplazarme no puedo, no puedo subir la escalera, fueron muchos días en... entonces estoy ya moviéndome casi al cien, pero falta un poco, mil gracias por todo, ya sabes a todo lo que me refiero”, señaló Daniel Bisogno todo apagado.

“Aunque estoy mejor que las otras veces, creo yo, todavía estoy flaquito”, agregó el famoso, quien remarcó que procurará comunicarse más seguido con sus fans para demostrarles su mejoría y recuperación.

Tras ello, Daniel Bisogno volvió a dar señales de vida mediante unas imágenes que colgó en sus historias de Instagram, que enterneció a la gente a la que le importa su recuperación y existencia.

La primera publicación que subió el Muñe fue video de su pequeña hija. La segunda es una emotiva foto de Bisogno tomando la mano de su pequeña, con la cual deja claro que, pese a todas las críticas y hate que suele recibir, tiene alguien que sí lo apoya y quiere incondicionalmente.

Sin embargo, el famoso conductor no ha compartido cuándo podría ser el día en el que regrese a Ventaneando y sus otras actividades faranduleras.