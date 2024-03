VIDEO | Daniel Bisogno revela su estado de salud: 'Todo el día son terapias'

Daniel Bisogno enfrentó recientemente una severa enfermedad que ha afectado duramente a su participación como comentarista en el programa de noticias sobre entretenimiento, Ventaneando. El actor dejó desde hace varias semanas el set debido a su hospitalización y ahora, a una semana de haber salido del hospital para continuar con su recuperación desde casa, dejó un mensaje para los televidentes de Azteca Uno y el noticiario de Paty Chapoy.

"Recibí este audio que Daniel Bisogno desde su casa nos envía" explicó Paty Chapoy al público de Ventaneando este viernes, antes de compartir un mensaje que su compañero y amistad mandó. Ante esto, Pedro Sola exclamó su entusiasmo por poder escuchar una vez más a su amigo, quien pasa por un momento difícil tras perder a su madre recientemente cuando se encontraba internado en el hospital.

Daniel Bisogno revela detalles sobre su recuperación

El famoso saludó a la periodista de espectáculos y señaló que se encontraba en medio de su recuperación: "todo el día son terapias, pero me he recuperado bastante bien para todo" aseguró Daniel Bisogno "todavía desplazarme no puedo porque no puedo subir escaleras" añadió.

El actor de 50 años señaló que esto se debía a que había pasado varios días entubado, aunque aseguró que ya casi está moviéndose "al cien". Además, agradeció a Paty Chapoy por todo lo que ha hecho por ella en las siguientes semanas.

Asimismo, aseguró que se encontraba en buen estado y señaló que estaba disponible para comentar cualquier cosa que fuera necesaria en audios mientras se encuentra en recuperación en su casa.

¿Qué le pasó a Daniel Bisogno?

Hace poco más de un mes, Daniel Bisogno sufrió una severa infección pulmonar que derivó en graves problemas de salud, motivo por el cual fue hospitalizado durante alrededor de un mes antes de decidir regresar a su casa para continuar con su recuperación en un ambiente familiar. El público de Ventaneando ha estado al pendiente del estado de salud del comentarista, el cual parece que cada vez mejora.