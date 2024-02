¿Es verdad que murió Daniel Bisogno? Esto se sabe

El estado de salud de Daniel Bisogno sigue causando preocupación y es que en la madrugada de este jueves comenzó a correr el rumor de que el conductor de Ventaneando había fallecido.

Todo sucedió porque la periodista Pati Chapoy, jefa de Daniel Bisogno fue captada saliendo del Auditorio Nacional junto con Verónica Castro y los reporteros la abordaron para preguntarle si era cierto que El Muñe había fallecido.

Pati Chapoy no se detuvo, ni tampoco bajó el vidrio de la camioneta en la que viajaba para dar declaraciones sobre el conductor de Ventaneando.

¿Murió Daniel Bisogno?

Pese a los comentarios difundidos en redes sociales, lo que se sabe es que Daniel Bisogno no murió, pero sí se encuentra grave. Además, de que está en coma inducido.

La periodista Ana María Alvarado señaló que los médicos intentaron despertar a Daniel Bisogno, pero lo volvieron a inducir al coma.

"Yo me acerqué a Marianita Ochoa que es muy amiga de la familia, ella empezó a preguntar hasta que dio con Álex, hermano de Daniel Bisogno y él le informó que está delicado, pero que está bien, sí intentaron despertarlo el día de ayer, despertó y lo regresaron al coma inducido, hasta que no se le quite la infección. Es un estado grave pero estable", comentó la periodista en el programa de Sale el Sol esta mañana de jueves.

Asimismo, el día de ayer el periodista Jorge Carbajal también comentó del estado de salud de Daniel Bisogno y aseguró que desde el hospital en el que se encuentra el conductor de Ventaneando le informaron que El Muñe tiene encefalopatía hepática, esto como consecuencia del daño que tiene en el hígado, motivo por el cual se le desarrollaron todas las enfermedades que ha padecido en estos últimos nueve meses.

Hasta el momento no se han dado más reportes oficiales, pero se espera que la tarde de este jueves el programa de Ventaneando de un nuevo parte médico de lo que le pasa a Daniel Bisogno.