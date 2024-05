“A 3 mujeres nos tocará resolver el reto del agua: a Claudia, a Delfina y a mí”

A 25 días de los comicios, Clara Brugada Molina avizora un panorama favorable a su causa y lo expresa sonriente: “El debate no es si vamos a ganar, sino con cuánto voy a ganar”.

En entrevista con La Razón, la candidata de Sigamos Haciendo Historia (SHH) al Gobierno de la Ciudad de México anticipa la recuperación de algunas alcaldías y empieza a delinear algunas acciones que, señala, llevaría a cabo al cumplirse su pronóstico.

En seguridad, por ejemplo, reitera que “el mismo equipo de Omar García Harfuch va a continuar al frente en el próximo gobierno de la ciudad” y sobre la crisis hídrica menciona que a tres mujeres “nos va tocar resolver el tema del agua bajo una perspectiva sustentable: Claudia Sheinbaum, Delfina Gómez y su servidora”.

En la conversación en su casa de campaña, Brugada Molina habló con entusiasmo de su propuesta de eliminar el examen de la Comipems y de su programa de orquestas infantiles. También se refirió al denominado Cártel Inmobiliario, mientras cerraba el puño: “¡Lo vamos a desaparecer!”.

Estamos en el último tramo de campaña, ¿cuáles son sus números?, ¿cómo se siente de cara a este tramo final?

Yo estoy muy contenta, porque el debate no es si vamos a ganar, sino con cuánto voy a ganar en la elección próxima del 2 de junio; de acuerdo con el promedio de todas las encuestas que han salido tenemos un promedio de 15 puntos de ventaja sobre nuestro contendiente y eso a mí me da gusto, porque es mucha simpatía. Todos los días he recibido entusiasmo, esperanza y estoy muy animada.

Hay tendencias muy positivas, así ha sido desde que arrancamos; sin embargo, a esta altura es cuando uno puede concluir cómo vamos a finalizar la campaña.

Considero que vamos a terminar bien, porque tendremos un porcentaje importante y, sobre todo, que a diferencia de otros momentos como en 2021, hoy hay un entusiasmo por la elección, porque se trata de una elección Presidencial, Jefatura de Gobierno y levanta muchas pasiones cada seis años.

¿Hay algún tipo de desgaste del modelo del proyecto de la Cuarta Transformación en la ciudad por la continuidad que ha tenido?

Dos cosas sobre este tema: Desde 1997 que tuvimos oportunidad de elegir a nuestras autoridades, la población decidió votar de manera progresista en la Ciudad de México, pero no reconocemos el último periodo de (Miguel Ángel) Mancera. Aun cuando fue definido por este conjunto de esfuerzos de izquierda, consideramos que Mancera traicionó y en 2018 él fue candidato del PAN.

Realmente Mancera y su gobierno para nosotros representan el pasado al que quiere volver (Santiago) Taboada y los del Frente, ese periodo de gobierno de Mancera está más identificado con el proyecto del PRIAN que con nosotros, por eso es que Morena, después de romper con el PRD en 2012, en cuatro años logramos que Andrés Manuel (López Obrador) ganara la elección y en la ciudad Claudia Sheinbaum.

Otro factor de desgaste fue la pandemia. Aquí en la capital descuidamos mucho la comunicación con la gente, cosa que nuestros adversarios no, y se generó un ambiente anti4T que no pudimos atender antes de 2021, pero hoy las condiciones son distintas.

¿Cuáles son esos puntos que le hace pensar que las condiciones ahora son distintas?

Había muchas mentiras atrás de esta visión en contra de la Cuarta Transformación, decían que Andrés Manuel se quería quedar de manera permanente gobernando, lo señalaban como un Gobierno que combatía las libertades y después se dieron cuenta que desde los más pobres hasta los más ricos se han beneficiado con este Gobierno, que no ha atentado en contra de ningún sector, él se va, pero ha generado condiciones democráticas para continuar.

Recuerdo un tuit el día de la elección de 2021 que era: “Sal a votar o será la última vez que lo vas a poder hacer”, o sea, generando temor en la gente de que ya no iba haber condiciones democráticas. Todo eso se vino abajo.

A partir de 2021 hubo ciertos cambios, porque la oposición ganó algunas alcaldías, pero, en general, vamos bien, vamos a recuperar muchas demarcaciones.

¿En lo personal tiene un tipo de animadversión por las clases medias?

He dicho que para mí la Ciudad de México debe ser de clases medias, de por sí, la capital ya tiene una clase media muy fuerte comparada con otras partes del país y eso es bueno, pero queremos una ciudad libre de pobreza, en donde toda la población pueda tener los derechos y la oportunidad de ejercerlos.

No queremos tener periferias abandonadas, pobreza, desigualdades que todavía hay en la ciudad y que las arrastramos históricamente, queremos que toda la población dé un paso hacia adelante y mejore su condición económica.

Eso se logra con dos pilares muy importantes: uno económico, porque yo pienso que el mejor programa social es un empleo y, por otro lado, una fuerte política social que nos ha caracterizado a la 4T.

Hay temas puntuales en la ciudad que toca atender con inmediatez: uno ha sido una bandera de la candidata Claudia Sheinbaum el proyecto, desempeño y resultados en seguridad ¿Qué opina respecto al trabajo anterior, cómo va, hacia dónde va este tema?

Es el tema número uno en la ciudad, en cinco años y medio se avanzó muchísimo como en ninguna otra entidad o país.

En tan poco tiempo se logró bajar más de 50 por ciento de delitos, eso nos dice que funcionó un modelo de seguridad al que se le apostó, ese modelo que ha destacado la doctora Claudia Sheinbaum que es atender las causas, fortalecer a la policía, dotar de la atribución de investigación a la Secretaría (de Seguridad Ciudadana) para evitar impunidad y también transformar el espacio público y mucha tecnología en todo lo que se requiere.

Ese modelo tuvo buenos resultados, funcionó y ése es el modelo que yo voy a continuar en el Gobierno, de hecho, el mismo equipo de Omar García Harfuch va a continuar al frente del próximo gobierno de la ciudad. El segundo piso de la transformación implica profundizar, atender los pendientes, pero ése es el modelo, tenemos que empezar iluminando la capital.

En Iztapalapa logré transformar las calles con mucha iluminación, así que vamos a hacer mil kilómetros de caminos seguros en la entidad y de la mano de los alcaldes trabajaremos.

También vamos a profundizar los cuadrantes de la policía con evaluación ciudadana, un módulo de policía en cada colonia y mucha tecnología.

En 2018 cuando se entró a gobernar, había 15 mil videocámaras, hoy hay 75 mil, propongo duplicar a 150 mil, eso nos va a convertir a la Ciudad de México en la entidad con más videocámaras de América, incluso rebasando a Nueva York y nos pone en otra situación: utilizar la tecnología para prevenir y combatir el delito.

Cuando yo entré a gobernar Iztapalapa en 2018, a finales se denunciaban mil 65 delitos de alto impacto, cuando yo dejé la alcaldía en septiembre de 2023, la dejé en 315 denuncias. Bajamos como nunca en la historia.

El mejor gabinete del país, hablando de municipios o alcaldías, fue el de Iztapalapa. La única campaña contra la extorsión que diseñamos y nos preparamos fue en Iztapalapa y se hizo con los tres niveles de Gobierno.

Hay una propuesta para convertir la extorsión en un delito grave y es la única manera como vamos a poder avanzar de manera profunda. Mi primera acción como Jefa de Gobierno va a ser instalar el gabinete de seguridad y de agua.

¿Qué va a hacer con los programas como Blindar, Escudo, que tienen algunas alcaldías? Y, por otra parte, ¿va a permitir la participación del Ejército en la ciudad en labores de seguridad?

La capital tiene mando único, constitucionalmente, por lo tanto, lo que las alcaldías tienen es contratación de Policía Auxiliar, por eso yo digo que es presumir con sombrero ajeno cuando dicen que el programa blindaje en alguna alcaldía es lo que ha logrado bajar de incidencia delictiva. O sea, realmente no ha sido así, la ciudad ha logrado reducir en su conjunto los delitos.

Son los esfuerzos que hacen las alcaldías, qué bueno se deben mantener, pero la atribución la tiene la ciudad desde la Constitución y, por lo tanto, se va a continuar de esa manera.

En cuanto al Ejército mexicano, aquí en la Ciudad de México es policía, es un sistema civil de atención a la población y otra cosa es la coordinación con otros niveles de Gobierno.

Usted ha hablado de la importancia de los jóvenes ¿cuáles son las propuestas que tiene al respecto, principalmente en atención a las mujeres?, ¿cómo atender la violencia familiar?

Considero que mientras no se atiendan las causas profundas de por qué hay inseguridad ni porque pongamos un policía en cada calle vamos a resolver el tema de seguridad, así que paralelamente los gobiernos tenemos que estar ofreciendo propuestas de avance en términos sociales de combatir las desigualdades sociales, una de ellas son nuestros jóvenes.

He hecho una propuesta que es desaparecer o eliminar el examen de Comipems. No es cualquier cosa, si revisamos desde hace unos 15 años, los jovencitos de la secundaria que querían entrar a la preparatoria tenían que pasar por este sistema y fueron rechazados, muchos ni porque hubieran reprobado, sino que es un sistema perverso, desde mi punto de vista, que orilló a que decenas de miles de jóvenes se quedaran sin estudiar.

Clara Brugada, durante la charla con directivos y editor de este diario. Foto: Eduardo Cabrera, La Razón

Este sector tan importante de jóvenes, desde mi punto de vista, fue provocado también por este sistema de rechazo para entrar a preparatoria, por eso, yo creo que debemos eliminarlo y tener otro sistema que nos implique asignar a los jóvenes a las distintas preparatorias.

Otro tema es la construcción de la infraestructura, tenemos que construir tantas preparatorias como secundarias hay y tantas universidades como sean necesarias. Claudia echó a andar la Universidad Rosario Castellanos y la Universidad de la Salud; 35 mil jóvenes están estudiando allí.

Necesitamos construir mucha infraestructura en la ciudad, además que esté descentralizada; es decir, que estén territorializadas las necesidades, pues mucha infraestructura educativa está en el centro. Necesitamos construir infraestructura cercana a donde están los jóvenes.

Vamos a dar una beca para que puedan transportarse los universitarios de la Ciudad de México que estudian en las escuelas públicas.

Creo que hay que transformar el espacio público, hay que inundar de deporte y cultura. Para mí son dos herramientas poderosas que cambian la vida y, por eso, en la educación básica, primaria y secundaria, vamos a implementar cultura, deporte y ciencias. Echaremos a andar un programa maravilloso musical en todas las escuelas; es inundar, llenar, equipar de todos los instrumentos musicales en todas las primarias y secundarias.

Hoy los jóvenes sólo aprenden flauta, pero imaginen que una niña en cuarto año de primaria aprenda a tocar piano, y en quinto año, si quiere, aprenda a tocar saxofón y en sexto año guitarra eléctrica y en primer año de secundaria el instrumento que quiera. Estaremos generando semilleros de talentos artísticos.

Dicen que un niño que toca un instrumento y aprende a tocarlo no toca un arma. Eso hice en Iztapalapa: decidí bajar la nota roja que aparecía todos los días con la nota musical y echamos a andar cientos de orquestas comunitarias.

El destino nos alcanzó con la crisis hídrica, ¿de dónde saldrán los recursos para llevar agua potable a toda la población capitalina?

Es importante que construyamos una alternativa de agua, no es fácil, no es rápido, pero tenemos que cambiar el modelo de gestión de agua. Llevamos 100 años con un programa extractivista de agua que se dedica a sacar líquido del subsuelo.

El problema es cuando nos quedemos sin agua en el subsuelo, 75 por ciento de la ciudad se abastece del subsuelo, de los pozos de agua, y 25 o 24 por ciento depende del Sistema Cutzamala, entonces desde inicios de la campaña se manejó muy mal el tema, como botín político, y se dijo: “El 26 de junio la ciudad se va a quedar sin agua”, así, hasta con fecha, eso es una mentira, porque el Cutzamala representa 25 por ciento, 75 por ciento son mantos acuíferos.

Tenemos problema en el Cutzamala por la sequía, que es parte del efecto del cambio climático que ya llegó para quedarse en el mundo. Tenemos en el país 61 por ciento de municipios con sequía, tenemos lagos en algunas partes del país secos.

El Sistema Cutzamala se abastece de agua superficial; es decir, de ríos, manantiales o de lluvia. Con la sequía obviamente hemos tenido problemas, pero eso se vio desde finales del año pasado, porque llevamos tres años con sequía y se trabajó de tal manera que no se quede sin agua el Cutzamala y, sobre todo, la ciudad.

No nos vamos a quedar sin agua, pero da oportunidad para hablar de un problema que ha existido históricamente en la entidad que es la escasez, hay sectores de la población que no reciben el recurso todos los días, que no lo reciben de buena calidad y hay que decir las cosas: no es algo nuevo.

Hay que cambiar el modelo de gestión del agua por uno sustentable, eso significa que si tenemos la Cuenca del Valle de México, en la propia cuenca tenemos que resolver el problema y eso significa que aprovechemos los millones de litros de agua de lluvia y se canalicen los lagos alrededor de la capital, para aplicar la mejor tecnología con el fin de potabilizarla.

Debe haber una política de Estado para afrontar el tema, se debe modificar la Ley de Aguas de la ciudad y que gobierno tras gobierno invierta miles de millones de pesos para infiltrar agua al subsuelo y resguardar nuestro manto acuífero.

A tres mujeres nos va a tocar resolver el tema del agua bajo una perspectiva sustentable: a Claudia Sheinbaum, a Delfina Gómez y a su servidora.

El primer día de mi gobierno voy a atravesar el Zócalo, por ahí de las 10 de la mañana, voy a tocar en Palacio Nacional y voy a pedir que se instale un gabinete de agua que funcione todos los días, en el que esté el Gobierno federal con la Comisión Nacional del Agua, la Comisión Nacional del Agua del Estado de México, la ciudad y las alcaldías.

Respecto al Cártel Inmobiliario, ¿hasta donde tope con su gobierno?

Sí, claro que sí, lo vamos a desaparecer, porque lo vamos a derrotar.