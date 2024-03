Daniel Bisogno sale del hospital y se recuperará en casa.

Daniel Bisogno ha vivido una lenta recuperación, pero efectiva, al paso de las semanas después de presentar una intensa infección pulmonar que amenazó con su vida al no permitir por completo la mejor respiración del actor. Este viernes, Paty Chapoy ha dado a conocer que su compañero de Ventaneando finalmente ha salido del hospital, una noticia que llenó de alegria a los seguidores del programa.

A pesar de ello, Daniel Bisogno aún no puede retomar por completo su vida diaria, puesto que deberá enfrentar la enfermedad ahora desde casa; sin embargo, es una ventaja el hecho de que podrá estar en su propia residencia y ya no en un hospital, pues quiere decir que su salud ya no es tan preocupante y puede valerse por si mismo sin necesidad de asistencia médica.

Esta tarde nuestro querido Daniel Bisogno @DaniBisogno dejó el hospital donde fue atendido de una infección pulmonar en las últimas semanas. Continuará recuperándose en su casa donde ya se encuentra. El lunes toda la información en @VentaneandoUno pic.twitter.com/RgO3ag5Vam — Pati Chapoy (@ChapoyPati) March 9, 2024

El actor podrá reunirse de este modo nuevamente con su hija, así como digerir desde casa la perdida de su madre, quien falleció mientras él se encontraba en el hospital, motivo por el cual no pudieron despedirse como lo hubieran deseado, a pesar de llevar una buena relación entre ellos.

Así dieron a conocer que Daniel Bisogno salió del hospital

"Esta tarde nuestro querido Daniel Bisogno dejó el hospital donde fue atendido de una infección pulmonar en las últimas semanas. Continuará recuperándose en su casa donde ya se encuentra" escribió Paty Chapoy en sus redes sociales, junto con dos fotos antiguas donde su compañero luce sonriente.

"Total recuperación para Daniel!", "Será momento de desearle pronta recuperación y un abrazo fuerte para su duelo" y "Gracias a Dios muñeco recupérate pronto ya te extrañamos" fueron algunos de los comentarios que surgieron detrás de la pulicación.

El público celebró que ahora el conductor de Ventaneando se encuentra fuera de peligro después de haber estado internado por varias semanas debido a un problema pulmonar; sin embargo, parece que aún paarán unos cuantos días más para poder ver a Daniel Bisogno en la televivión completamente recuperado, aunque el programa donde participa revelará los detalles sobre su salida el próximo lunes.