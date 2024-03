Belanova triunfa en el Vive Latino 2024 con todos sus éxitos

En medio de la expectativa y la curiosidad por la calidad interpretativa de la vocalista Denisse Guerrero, Belanova se apoderó del escenario Amazon –uno de los principales del Vive Latino 2024– desde el primer minuto, en medio de la nostalgia por ver en el festival más importantes a una de las agrupaciones más populares durante la primera década de los 2000 y que cuenta con 24 años de carrera.

La agrupación originaria de Guadalajara abrió su show con "Me pregunto", incluida en su disco "Dulce beat" del 2005, despachando todos sus éxitos ante un público que respondió a la convocatoria y que bailó y cantó todos sus temas, entre ellos "Tus ojos", sencillo de su álbum debut "Cocktail" y que daba una probadita de lo que estaba por venir.

Denisse Guerrero de Belanova en el Vive Latino Foto: Chucho Contreras

"Aún así te vas" fue otro tema bien recibido y coreado por el público, rendido a los pies de un Belanova que empezó con todo, mientras la gente seguía llegando y tratando de acercarse lo más posible al escenario.

"Hay secretos que me pienso llevar a la tumba, como a quién le escribí esta canción", expresó Denisse Guerrero antes de dar paso al tema "Cada que", la cual de inmediato fue coreada y grabada por el público en sus teléfonos celulares.

A esta rola siguió "Mariposas" y luego "No me voy a morir", en donde hubo una grata sorpresa con la presencia de Mon Laferte en el escenario para cantar junto a Denisse.

El público cantó este tema de principio a fin y ovacionó la participación de la cantante y compositora de origen chileno. "Ya puedo morir tranquila, ya canté con Mon Laferte", dijo emocionada Denisse, a lo que la interpréte de "Tu falta de querer respondió:" Te amo, eres una diosa", mientras se fundían en un abrazo.

Belanova triunfó en el Vive Latino Foto: Chucho Contreras

"Esta canción va para ti, papá", comentó la vocalista de Belanova antes para dar paso a "Por ti", que tuvo un inicio tranquilo con piano.

El beat puso a bailar y a saltar a la gente mientras cantaban "Si mi vida ha de continuar, si otro día llegará, si he de volver a comenzar, será por ti", a lo que siguió un coro al unísono: "Eres todo lo que necesito".

"Veinticuatro años para estar en el Vive Latino aquí con ustedes", comentó el bajista Ricardo Arreola, mientras invitaba al público a brincar para acompañarles en "Baila mi corazón".

Belanova Foto: Chucho Contreras

Cabe destacar que tanto la ejecución musical de la banda como la voz de Denisse cumplieron con las expectativas del exigente público del Vive Latino, que aplaudió y ovacionó todo.

La cantante originaria de Los Mochis, Sinaloa, bailaba con pasión e iba de un lado al otro del escenario; luego vino "One, two, three, go!", que también se llevó un fuerte aplauso y elevó más los ánimos por su ritmo que contagia de energía.

Denisse Guerrero abandonó por un momento el escenario para volver ataviada con un vestido de novia, mientras La Marcha Nupcial de Mendelssohn sonaba de fondo, lo que desató la emoción de los asistentes, pues ya imaginaban qué rola que estaba por venir.

"Rosa Pastel", quizá su tema más famoso y el que ha cobrado un mayor impacto con el paso de los años fue elegido para cerrar el recital. "No, no quiero ser esa mujer, ella se fue un abismo, tú no eres aquel que prometió sería mi súperheroe" cantaban morras y batos por igual, al tiempo que registraban tan épico momento con sus celulares.

"Que viva la música y que siga existiendo el Vive Latino", declaró Denisse para despedirse, dejando con gran sabor de boca al público chilango en su regreso a los escenarios.