Critican a Belanova en primer show de su gira por 'cantar feo'; así sonó 'Rosa pastel'

El regreso de Belanova a los escenarios era de los más esperados este 2024, sin embargo, parece que a los fans no les gustó tanto lo que vieron y escucharon.

La agrupación liderada por Denisse Guerrero se presentó este fin de semana en el Festival Bésame Mucho y era una de las bandas más esperadas, pues llevaba años fuera de la escena musical.

Belanova apareció en el escenario del evento de música que se hace en Estados Unidos e interpretó sus mejores éxitos, entre ellos la famosa canción de “Rosa pastel”.

Critican a Denisse Guerrero por su voz en conciertos

Pero a los usuarios no les gustó y señalaron que Denisse Guerrero “cantar feo” y también señalaron que su voz ya no se parece a los años de más fama de la banda.

Los usuarios de Internet también criticaron que la vocalista de la banda no cante, pues en la canción de Rosa Pastel ella deja que el público la cante más que ella, por lo que eso no le gustó a la gente, pues dicen que pagaron por ir a escuchar al público y no a Denisse Guerrero.

“Le cambió un buen la voz, la tenía hermosa”, “Me gusta Belanova, pero la verdad no pagaría por escuchar cantar al público”, “Compré boleto en Mérida para escuchar cantar al público”, “Desde tiempos memorables se sabe que la Denise no canta bien en vivo”, “Qué hueva tantos años esperar para que no la cante ella sola”, fueron los comentarios de los fans.

Pese a las críticas la cantante de Belanova estuvo presumiendo en redes sociales que semanas antes de comenzar los shows de la gira estuvo en intensas clases de canto para sorprender al público con sus interpretaciones, pero lamentablemente no fue bien recibida.

La banda se presentará el 17 de marzo en el festival Vive Latino en México, por lo que los fans esperan que mejore en el show y en la calidad de la voz.