Desde Afterlife hasta Vive Latino y Ceremonia, los festivales del 2024

El primer semestre del 2024 estará lleno de emociones en distintos festivales de México, que serán testigos desde presentaciones de artistas de talla internacional o esperados regresos como el de Belanova. Además una oferta que se suma a la habitual con la llegada del Pitch-fork Music Festival México, que promete un poderoso cartel con la banda canadiense de postrock Godspeed You! Black Emperor y otras sorpresas.

Este año traerá la extensión del Arterlife, que ahora llegará a la Ciudad de México y Guadalajara, para ofrecer un espectáculo visual y musical sin precedentes.

En este arranque también destacan encuentros como Bahidorá, donde se podrá disfrutar de la presentación de Africa Express; la celebración de 10 años del EDC México, así como el Vive Latino y el Ceremonia, por mencionar algunos.

Afterlife, Tulum (4 y 6 de enero)

El inicio de este año es en el caribe mexicano y para los amantes del techno. En esta edición, el festival contará con la presencia de referentes del género como Eynka, Brina Knauss, Cassian, Mind Against y Adriatique. Además de la presencia de los productores Henri Bergmann, Stylo, David Lindmer y Rebūke, el primer día. Mientras que en la segunda jornada estarán The Element, Tale Of Us, Chris Avantgarde y Øostil. Después, el 25 de mayo habrá una edición en el Autódromo Hermanos Rodríguez de la Ciudad de México y el 17 de ese mismo mes en el Estadio AKRON, de Guadalajara, Jalisco.

Afterlife

Bahidorá, Parque Las Estacas, Morelos (16 al 18 de febrero)

El encuentro en esta ocasión contará con las presentaciones estelares del ensamble Africa Express, que reúne a músicos, cantantes y DJs de países como Nigeria, Etiopía y Mali; el recnocido artista Danny Daze; Flying Lotus, quien espera sorprender con sus expresiones afrofuturistas conjugadas con hip hop y jazz; Judeline, quien debutará en México con su fusión de flamenco con R&B, trap y otros ritmos urbanos; el Rey del Billboard Tainy, quien con el disco DATA ha sido ovacionado; y Yaeji, quien vendrá con su pop housero, entre otros más.

EDC México, Autódromo Hermanos Rodríguez, CDMX (23 al 25 de febrero)

El festival celebra sus 10 años de existencia con un cartel en el que destacan exponentes como el DJ número 1 de la encuesta DJ Magazine, David Guetta; el productor y compositor ruso-alemán Zedd; el productor y cantante estadounidense Skrillex; el reconocido Steve Aoki, el rey del dance Richie Hawtin; y el dúo de trance psicodélico israelí Infected Mushroom. Además del talento mexicano representado por Rosa Pistola y Max Moctezuma.

EDC México

Pitchfork Music Festival México, Foro Indie Rocks, Frontón Bucareli, Fünk y Yu Yu, CDMX (6 al 9 de marzo)

Este evento, que se celebra en París, Berlín, Londres y Chicago, se suma a la oferta de festivales en la capital del país con la presencia de la banda canadiense de post-rock Godspeed You! Black Emperor, el rapero King Krule; la cantante y compositora Sky Ferreira, y el rapero neoyorquino Billy Woods, por ejemplo.

Vive Latino, Autódromo Hermanos Rodríguez, CDMX (16 y 17 de marzo)

El festival, que ya es tradición en CDMX ahora viene con una edición en la que ha emocionado el regreso de Belanova, además de la participación de artistas como Black Veil Brides, Jorge Drexler, Babasónicos, Scorpions, Paramore, Hombres G, Futura Islands, Junior H, Maná, Fito Páez y Panteón Rococó.

Vive Latino

Axe Ceremonia, Parque Bicentenario (23 y 24 de marzo)

Por primera vez se presentará en la Ciudad de México el reconocido rapero Kendrick Lamar, quien cantará clásicos y temas de su último disco Mr. Morale & The Big Steppers; la banda dosmilera neoyorquina de dance-punk LCD Soundsystem; y Fuerza Regida, que hará sonar el éxito “El Jefe”. Además de Bad Gyal, Charlotte de Witte y Peggy Gou.

Tecate P’al Norte, Parque Fundidora, Monterrey (29 al 31 de marzo)

Para quienes se queden con ganas de ver a Kendrick Lamar en la CDMX tendrán otra oportunidad en el festival que también contará con la presencia de uno de los máximos exponentes de los corridos tumbados, Peso Pluma, Keane, Blink-182, Louis Tomlinson, Thirty Seconds To Mars, Imagine Dragons, Maná, Placebo, Fuerza Regida, Belanova, Kevin Kaarl y Danna Paola.

Tecate P’al Norte

Vaivén, Jardines de México, Morelos (27 de abril)

El festival traerá el regreso del célebre dúo francés de música electrónica Justice, por lo que es una de las ediciones más esperadas. Al cartel se unieron también L’Impératrice, Purple Disco Machine, Lauren Mayberry, NSQK, WhoMadeWho, Girl Ultra, Capital Cities y el cantante afroamericano Black Coffee.