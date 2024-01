El contundente mensaje de Green Day a Donald Trump durante su concierto de Año Nuevo

Green Day está de vuelta en los escenarios y siguen con su estética punk a pesar del paso de los años, por lo cual la banda aprovechó su escenario al presentarse a nivel nacional en vísperas de Año Nuevo para hablar sobre el polémico Donald Trump, quien se prepara para regresar a la presidencia este 2024.

Si bien la noticia de su regreso agradó a quienes son sus seguidores y al sector más conservador del país, los miembros liberales no se encuentran tan contentos y mucho menos al escuchar las intensas declaraciones que ha realizado recientemente en contra de migrantes y de ciertos sectores sociales.

Esta fue la declaración de Green Day a Donald Trump

Joe Armstrong, el vocalista de Gree Day, aprovechó su presencia en el New Year's Rockin' Eve de Ryan Seacrest, para mandar un mensaje a Donald Trump, el cual venía dentro de "American Idiot", una de sus canciones más populares, la cual siempre ha estado plagada de crítica social.

En una parte de la canción original, el artista canta "I'm not a part of the redneck agenda" donde hace referencia a un grupo en Estados Unidos denominado de manera despectiva como "cuellos rojos" quienes son granjeros conservadores y anticuados; en el tema, Green Day dice no ser parte de dicha agenda política. Para esta versión en año nuevo, la banda cambió la letra a "No soy parte de la agenda de MAGA", donde habla directamente del movimiento de Donald Trump "Make America Great Again".

Durante su presentación de News Years Eve, Green Day cambió la letra de una de sus canciones para posicionarse contra el movimiento de Donald Trump, MAGA (Make America Great Again)



Obviamente, los seguidores de Don Cheeto ya se andan rasgando las vestiduras. pic.twitter.com/G71J4oLyt1 — Summa Inferno (@summainferno) January 2, 2024

La banda siempre se ha mostrado antirepublicana y ha tenido una postura fuerte sobre la política de su país; a pesar de ello, sorprendió a varios republicanos, quienes se molestaron por el cambio en la letra de la banda y los señalaron por volverse "políticamente correctos". Sin embargo, fans de la banda dejaron ver que la agrupación siempre fue liberal, por lo que sus quejas no tenían sentido.