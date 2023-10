Denisse Guerrero, de Belanova, comparte foto de su madre; ¿Es la India María?

Los rumores que envuelven a la vocalista de Belanova, Denisse Guerrero, y a la famosa comediante mexicana María Elena Velasco fueron desmentidos una vez más. La cantante de pop publicó una foto de su madre en la cual el parecido es evidente.

Des de hace muchos años, un rumor persigue a la banda de pop Belanova, y es que a través de redes sociales y de boca en boca se ha difundido la idea de que la comediante María Elena Velasco, mejor conocida como "La India María", es madre de la vocalista de la agrupación, Denisse Guerrero.

A pesar de que la cantante ya ha salido a negar las afirmaciones, el pueblo mexicano no puede aceptar que todo lo que se ha dicho son mentiras. Todo se trata de una leyenda urbana que llegó demasiado lejos.

La comediante, quien falleció en 2015, tuvo tres hijos: Ivette Lipkies, Goretti Lipkies, Iván Lipkies, a quienes se dedicó a cuidar durante muchos años de su vida. Por su parte, la cantante de "Rosa Pastel" recientemente regresó a las redes sociales y compartió una imagen en las historias de Instragram de su madre, a quien se parece notablemente.

Denisse Guerrero comparte foto de su madre en Instagram. Foto: Instagram

¿Belanova regresará con nueva música?

El regreso de Denisse Guerrero hace unos meses a las redes sociales hizo enloquecer a los fans creyendo que esto podría ser una señal de que la banda estría por regresar a la escena musical. Y es que se trata de una de las agrupaciones más queridas de la primera década del milenio.

La banda colocó en las listas de popularidad del país un gran número de temas, entre los que destacan: "Cada que", "Rosa Pastel", "Baila mi corazón", "Me pregunto", "Por ti", "Mariposas" y "One, Two, Three, Go!". Es por ellos que el público espera el regreso de la banda que marcó una etapa entrañable de su vida.

Síguenos en Google News

DGC