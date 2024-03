Vive Latino 2024: Así se vive el Día 1 del festival

Con miles de personas llegando desde temprano al Autódromo Hermanos Rodríguez, comenzó el primer día del Vive Latino 2024 y en esta ocasión la primera presentación del sábado corrió a cargo de Sgt. Papers, que dio el banderaso oficial para darle paso al resto de los actos, incluyendo a los integrantes de Out of Control Army, orquesta de ska que se caracteriza por su estilo old school tanto en sus atuendos como en su sonido, con el cual pusieron a saltar y bailar a varios de los presentes en un claro ambiente de unión y celebración.

Usando sacos iguales y sombreros parecidos, los músicos de ska parecían estar uniformados, excepto por algunos miembros que usaban camisas clásicas de manga corta que también eran similares entre ellas. Por otra parte, además de destacar los buenos ritmos con un toque de swing al más puro estilo de las big bands de antaño, otro en destacar era el baterista, quien tocaba con una técnica efectiva y usaba una bonita máscara de luchador, que funcionó para algunos asistentes como recordatorio de que este día también hay lucha libre en el Vive Latino, cortesía del Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL).

En breve más información...