'Cancelados para siempre', Lucero no perdona los 'chistes' de Eduardo Videgaray y Sofía Rivera contra su hija

Después de que se viralizaran las polémicas declaraciones de Eduardo Videgaray, Sofía Rivera Torres y José Ramón "La Estaca", donde se burlaron respecto al físico de su hija Lucerito Mijares, Lucero se ha mantenido bastante activa en las redes sociales.

Los presentadores bromearon respecto a la similitud física entre Mijares y su hija, al criticar así la apariencia física de la joven y señalar que parecía que más bien era hija solamente del cantante, más no de Lucero, una opinión que al público le pareció violenta y fuera de lugar.

A pesar de que los conductores se disculparon públicamente en su programa, para Lucero esto no fue suficiente, es que no dudó en defender a su hija al responder a las disculpas públicas y de paso llamarlos "mediocres". Ahora, la frase 'CANCELADOS PARA SIEMPRE' es tendencia en X (antes Twitter).

Las disculpas de los conductores de 'Qué Importa' por el mal chiste a Lucerito Mijares

"Siempre nos hemos rehusado, pero pensamos que hoy la ocasión lo amerita" explicaban tras perdir una disculpa por el chiste que hicieron sobre el físico de Lucerito Mijares y explicaron que lo que sucede es que vieron que la joven aseguraba que este tipo de bromas "no le afectan".

"Nosotros pensamos que Lucerito es una muy buena persona en muchos aspectos, pero nosotros hicimos chistes de muy mal gusto para algunas personas" explica Videgaray, antes de señalar cómo es complicado hacer comedia en la actualidad. Así, le pidieron una disculpa a Lucerito Mijares por si llegaron a ofenderla.

Lucero reacciona a las disculpas por el mal chiste contra su hija

La disculpa ofrecida por los presentadores fue publicada a través de las redes sociales de Imagen, la productora detrás del show "Qué Importa", el cual conducen Eduardo Videgaray, Sofía Rivera Torres y 'La Estaca'.

La realidad es que muchos usuarios no están seguros de la sociedad detrás de las disculpas de los conductores, cuál generó una ola de críticas a través de Twitter (ahora X). y Lucero tampoco, pues respondió al tuit de la cadena de televisión con un mensaje contundente en el cual deja ver que no perdona las acciones realizadas por ellos.

"CANCELADOS PARA SIEMPRE" sentenció Lucero al mensaje en el cual aparecían pidiendo una disculpa por sus opiniones fuera del lugar.

'CANCELADOS PARA SIEMPRE' sentencia Lucero. Foto: X (Twitter)

"Así debió de estar la regañada, para que terminaran pidiendo perdón", "los obligaron a disculparse", "para variar esas disculpas suenan más a justificación", "no fueron chistes, fueron críticas directas a ella y a sus padres, y en general a la familia" y "no necesitamos más personas así , con tanta violencia y dicen comedia, no creo que la comedia sea eso" han sido algunos comentarios detrás de las disculpas de Qué Importa a Lucerito Mijares que Lucero no encuentra sinceras.