Billy Idol pone a rockear al Vive Latino 2024

Cuando se anunció el cartel de este año del Vive Latino, uno de los nombres que más llamaban la atención, especialmente entre los melómanos más experimentados, era el de la leyenda viviente Billy Idol, quien ayudó a darle más relevancia al rock en el mundo durante los años 80, y quien también fue clave para el éxito de MTV en sus primeros años.

El británico de 68 años de edad llegó al escenario como si los años no hubieran pasado para él y dio cátedra de cómo se debe rockear en vivo, comenzando su intervación de forma épica con "Dancing with Myself", recordando su época con el grupo de punk Generation X. Cabe destacar que este rock star sigue manteniendo el mismo espíritu rebelde y la misma actitud salvaje que le caracterizaron tanto en sus mejores etapas.

Billy Idol en el Vive Latino 2024 Foto: Chucho Contreras

Posteriormente, con mucha emoción en su voz, le dijo al público que se preparara para pasar una noche malditamente fantástica y justamente eso fue lo que los afortunados asistentes tuvieron. Pero no todo el crédito del gran espectáculo fue para Idol, ya que vale la pena destacar lo que hicieron sobre el escenario su baterista, el bajista y sus guitarristas.

Después de interpretar "Cage" llegó el momento de escuchar la power ballad "Eyes Without a Face", con la que Idol mostró sus verdaderos alcances vocales y su faceta más sentimental, ya que es alguien que se caracteriza por ser la viva imagen del rockero rudo. Luego, los músicos tocaron por un momento para que el rebelde se cambiara y regresara con jna chamarra en la que sobresalía una imagen de los Misfits.

Billy Idol Foto: Chucho Contreras

Al regresar, el vocalista soltó el cover "Mony Mony", poniendo a cantar a propios y extraños. Después sonó "Running From the Ghost" con un sonido más del metal de los años 80 y con un Idol que se puso más teatral en su interpretación. Tras unos potentes y solitarios riffs de guitarra, sonaron más canciones, incluyendo la muy esperada "Rebell Yell", que es ya un clásico del rock y que funcionó para transportar a la audiencia a la década de los 80.

Billy Idol ofreció una de las mejores presentaciones de esta edición del Vive Latino.