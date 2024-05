Martha Figueroa afirma que Eugenio Derbez y Alessandra Rosaldo 'se van a divorciar'

Tal parece ser que la periodista de chismes Martha Figueroa salió adivina, pues afirmó que Eugenio Derbez y Alessandra Rosaldo, quienes tienen 15 años de casados, se van a divorciar.

Y es que en su programa “Con permiso”, en el cual sale con Pepillo Origel, Martha Figueroa dijo estar segura de que Eugenio Derbez y Alessandra Rosaldo se van a terminar, devastando así a sus hijos Aislinn y compañía.

Y es que Martha Figueroa argumentó que, cuando salió la primera temporada de “De viaje con los Derbez”, ella predijo que se separarían Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann, cosa que sucedió, aunque el actor quedó obsesionado con la hija de Eugenio. Este hecho al que le atinó le hace creer a la periodista que puede predecir el futuro, pues literalmente así justificó sus palabras.

“La primera temporada de la serie que hicieron los Derbez, en cuanto la vi el primer día te dije: ‘se va divorciar Aislinn de Mauricio’, pues hoy se los digo, se van a divorciar (Alessandra Rosaldo y Eugenio Derbez)”, dijo la señora.

no te pierdas: VIDEO | Así fue el baby shower de José Eduardo Derbez y Paola Dalay con Victoria Ruffo

“Se van a divorciar, no sé si hoy, no sé si en un año o en 6 meses, o en 2 años. Alessandra y Eugenio no van a durar, se ve que ya no se soportan”, agregó Martha Figueroa.

La conductora también expresó que en el reality, Alessandra Rosaldo se la pasa diciendo aspectos negativos de su esposo como, que es un mal papá, lo cual para ella (y para todo el mundo) es una absoluta red flag.

“Es evidente que no se llevan bien y ya. Te digo algo, uno ve a Derbez porque es muy chistoso (…), ella se lo pasa todo el programa diciendo que es mal marido, que es mal papá, que parece tonto. Se la pasa todo el día como haciéndole menos, menospreciando, ninguneándolo ¿Cómo vas a ningunear a Eugenio Derbez? Primero es tu marido, y no se trata así a los maridos porque luego te dejan sola”, apuntó.