Critican a Eduardo Capetillo por cantar tema de Peso Pluma: 'Ya retírate, no eres relevante'

Eduardo Capetillo se ha convertido en la definición absoluta del cringe y el ejemplo de que es trtriste vivir de tus glorias pasadas, pues el ex actor de las telenovelas románticas de los 80 fue duramente criticado por los internautas tras escucharlo cantar “Ella baila sola” de Peso Pluma, junto a su compadre Erik Rubín, el ex de Andrea Legarreta.

Fue en su participación en el programa “Juego de Voces”, criticado por los fans por querer levantar la carrera de muchos nepo babies de dudoso talento, donde Eduardo Capetillo quiso impresionar a la “chaviza” pero obteniendo al final el resultado contrario.

Si Madonna no tuvo problemas de logística con 5 palacios y él sí, en un Metropolitan, eso quiere decir:



¡Que Eduardo Capetillo ha de traer una producción brutal, inigualable, fuera de este mundo!



¡¡Hay que ir!!

😂 pic.twitter.com/Y1XUKKMw67 — ArturoElEditor (@ArturoElEditor) April 21, 2024

Cabe destacar que Eduardo Capetillo iba a ofrecer un concierto en el Teatro Metropólitan de la CDMX, el cual fue pospuesto. Los fans rápidamente reaccionaron a la noticia y afirmaron que más que ser cambiado de fecha en realidad fue cancelado porque no vendió boletos, lo cual desató una infinidad de burlas y memes en las redes.

Tengan cuidado amigos, tenía 2 boletos para ver a Eduardo Capetillo en el Metropolitan, en mi coche; y me rompieron la ventana para dejarme otros 6. pic.twitter.com/dCgXrRRInI — Aarón (@J44RR0N) April 16, 2024

Ahora, Eduardo Capetillo interpretó junto a Erik Rubín “Ella baila sola”, ofreciendo un acto en el que sólo Lucerito Mijares y la hija del ex de Legarreta aplaudieron lo que escucharon, porque el resto de la gente despotricó en contra del marido de Bibi Gaytán, pidiéndole que, por su bien, ya se retire, pues ningún género músical le queda.

“Capetillo no le pega con ningún género”, “Híjole no me vuelvo a quejar de la afinación de peso pluma!!”, “Prefiero a Peso Pluma, la canta mejor que ellos jajaja”, “no espeábamos nada de famosos rancios y sus nepo babies y aún así se esforzaron para decepcionarnos”, “se vale retirarse señor, su carrera está muerta desde hace años y ahora resulta que quiere pegar”, "ya retírate, desde hace 30 años no eres relevante", “Ni mis tíos borrachos cantan tan feo”, le dijeron al famoso, quien hasta ahora no ha respondido a las críticas hacia su voz.