Nicola Porcella y Tony Balardi se besan en VIVO y fan reaccionan: 'Ese no perdona a nadie' (VIDEO)

Nicola Porcella está ya pasando de moda entre los fans de la tv abierta mexicana, pues desde que salió de “La casa de los famosos” no ha hecho nada relevante más subir fotos suculentas a sus redes y estar en su programa “!Qué buena hora!”, el cual se convirtió en el escenario de un hecho muy turvio y que confirma que el peruano no perdona nada que se mueva, pues se dio tremendo beso en la boca con el comediante Tony Balardi.

En la más reciente emisión del programa, en el que también participan los randoms de Omar Fierro y Michelle Vieth, decidió que una buena forma de elevar el rating sería hacer algo bien morbosote.

En su asistencia, Tony Balardi se la pasó bromeando y cotorreando con Nicola Porcella, lo cual al parecer calentó los ánimos de más.

A través de redes se difundió el video del momento en el que Porcella le dio tremendo beso en la boca al comediante mexicano, cosa que generó sorpresa e inquietud entre los que lo presentaron en vivo.

En el video se ve que Tony Balardi le pide a Nicola Porcella un beso en el cachete; el peruano se lo iba a dar ahí, pero tal parece ser que el comediante aprovechó para cumplir sus más profundas y oscuras fantasía y movió la cara para plantarle tremendo pico al famoso.

Tras este beso, Tony salió corriendo y Nicola fue detrás de él, mientras los integrantes del invitado Mariachi no se aguantaron la risa, al igual que el resto de los presentes.

Como era de esperarse, los fans de Nicola reaccionaron en redes al acto y le dejaron comentarios como: "Ese Nicola es la definición de no se le niega un beso a nadie", "Me oriné de la risa", "Como me reí, amé a Tony con Nicola, súper divertidos, juntos hacen buena mancuerna" y “se fueron a lo oscurito a acariciarse”.