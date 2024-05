Acusan a Danna Paola de ser satánica por extraña FOTO: 'Ya vendió su alma', aseguran usuarios

Danna Paola no deja de vivir polémicas. Desde que cambió su nombre artístico a Danna, la famosa ha recibido opinones cruzadas sobre esta nueva era estética y musical que atraviesa tras le lanzamiento de su álbum Childstar y ahora, critican a la famosa por "satánica".

Como parte del lanzamiento de su nuevo álbum, Childstar, Danna Paola ha lanzado varias versiones en vinilo del mismo material, donde los cambios se encuentran en el color del disco y la portada que tiene. En este sentido, fue la versión violeta la que despertó fuertes opiniones entre el público.

te puede interesar Revelan que Danna Paola se cambió el nombre porque su disquera le quitaba regalías

Así es la FOTO de Danna Paola por la que la acusan de satánica

Danna llamó a esta edición del vinilo Stardust, la cual es de color morado, aunque la portada consiste en una foto en negativo de la artista, quien se encuentra en ropa interior y lleva cuerdas amarradas al estilo del arte francés, shibaru. Detrás de ella, se ve una especie de estrella.

Como segunda foto, podemos ver a Danna Paola, nuevamente en negativo pero ahora sí, en color violeta. La mujer lleva un collar con una cruz y unas etstrellas en el pecho que evitan que la imagen sea tan explícita. Finalmente, se puede ver el vinilo en morado, donde al centro aparece el ojo de la cantante.

Usuarios reaccionan a la publicación de Danna Paola

Si bien los seguidores de la cantante se mostraron entusiasmados por el lanzamiento del nuevo vinilo de Danna Paola y aseguraron que ya querían tenerlo en sus manos, otros usuarios de redes sociales señalaron a la famosa, ya que señalaron que lucía satánica.

"Con razón esta quedando mal de la cabeza, ni se nota que ya está en un culto o que ya vendió su alma a ya sabemos quien", "¿medio satánico no?", "próxima portada la Ouija, no tengo pruebas pero tampoco dudas", "El ocultismo YA NO ES OCULTISMO" y "Dana te perdimos eras tan bonita antes y ahora la exclavitud del satanismo te hizo verte mal" son algunos de los comentarios al respecto.

Acusan a Danna Paola de satánica por la nueva portada de su vinilo. Instagram

Cabe destacar que Danna Paola jamás ha dicho ser satánica y en realidad, es probable que el estilo más atrevido que ha utilizado a partir del inicio de su era Childstar se debe a que busca expresar una parte más oscura y sensual de ella misma.