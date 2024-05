Novel ministra se queda otra vez sola

Determinante, nos comentan, la votación que ayer se dio en la Segunda Sala de la Corte, en la que cuatro de los cinco ministros que la conforman votaron en contra de echar abajo la suspensión que actualmente tiene detenida la eliminación de los 13 fideicomisos del Poder Judicial. Y es que la propuesta de la llamada “ministra del pueblo”, Lenia Batres, versaba en el sentido de tumbar la referida suspensión y permitir la eliminación de los fondos como lo ha buscado el Gobierno federal. “Esta suspensión, otorgada de manera excesiva, considero que se hizo en perjuicio del interés social y contraviniendo el orden público… al impedir que los recursos… se destinaran a atender los daños y desastres ocasionados por el huracán Otis”, refirió Batres. Pero votaron en contra los ministros Javier Laynez, Luis María Aguilar, Alberto Pérez Dayán y, sí, también la ministra Yasmín Esquivel. Ahí el dato.

Ni agua ni viento

Y nos piden no perder de vista lo que ocurra este día con la contingencia ambiental en la Zona Metropolitana del Valle de México, porque resulta que si prevalece entrará en la lista de las más prolongadas de los últimos tiempos. Y es que la situación ambiental, de acuerdo con los pronósticos dados a conocer ayer, no pinta para mejorar, porque se mantenía una condición de estabilidad y falta de vientos que pudieran ayudar a dispersar los contaminantes. El actual, sería además uno de los años con más contingencias, pues hasta el momento se ha detonado en ocho ocasiones. Nos hacen ver que el récord ha prevalecido desde 1993 cuando hubo 12. Y luego, en el año 2016, se llegaron a activar 10. Apenas en febrero hubo tres días consecutivos con una pésima calidad del aire. Así que si por el tema de la sequía ya estábamos encomendados a Tláloc, ahora habrá que irle pidiendo favores a Ehécatl, dios del viento. Uf.

Liderazgos se reúnen con Taboada

Y nos cuentan que fue el candidato de la coalición Va por la CDMX, Santiago Taboada, el que tuvo un encuentro relevante con integrantes del Fideicomiso Pro Bosque de Chapultepec. Lo hizo, nos comentan, en compañía de Sandra Herrera, vocera de medio ambiente, y David Cohen Sitton, vocero en el tema de cultura. Durante la reunión se habló de los problemas ambientales de la Ciudad de México y el abanderado de PAN-PRI-PRD presentó su visión y propuestas de acción para hacer frente a esos retos. Destacó el propósito de mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y posicionar a la capital como referente mundial de ciudad sustentable. ¿Y quiénes asistieron? Bueno, pues estuvieron presentes la presidenta del Fideicomiso, Sharon Fastlicht de Azcárraga, además de miembros del Patronato como Antonio del Valle Perochena, Juan Cortina, Juan Ignacio Casanueva, y Jerónimo de la Macorra, entre otros. Ahí el dato.

¿Sin bandera?

Y fue la candidata de la coalición Fuerza y Corazón por México, Xóchitl Gálvez la que ayer solicitó al Presidente dejar que se coloque la bandera en el asta del Zócalo durante la movilización que el domingo llevará a cabo la llamada Marea Rosa, para apoyar su postulación a la Presidencia de la República. “La bandera no puede ser patrimonio de una persona o un movimiento político. Por eso mismo le pido que se coloque la Bandera Nacional en el Zócalo, como todos los domingos, para la concentración cívica del próximo 19 de mayo”, señala la hidalguense en un escrito entregado en la Oficialía de partes de Palacio. Sin embargo, el Presidente ya ha anticipado que el lábaro patrio no estará, porque, dijo, “cuando se va a izar o se va a arrear, si hay protestas, pues no se quiere caer en ninguna provocación”. Por cierto que en su misiva Xóchitl también le dice al mandatario que muchos de los ciudadanos que acudirán a la movilización del domingo son los mismos que lo apoyaron en el desafuero.

Ya para qué

Y luego del jalón de orejas que le dio la Suprema Corte de Justicia de la Nación al Congreso de la Unión por no haber aprobado aún una Ley General de Aguas, como se ordenó hace 12 años, es en San Lázaro donde dicen que se pondrán a trabajar en el tema. Fue la presidenta de la Mesa Directiva, Marcela Guerra, quien comentó que el requerimiento será comunicado a la Comisión de Recursos Hidráulicos, Agua Potable y Saneamiento, para dar una respuesta puntual. Porque se dio un plazo de 10 días para explicar en qué etapa del proceso legislativo se encuentran. En este tema varios han cuestionado que se llegara a este punto, y el Congreso, dominado por la 4T, tomara tanto tiempo en las reformas presidenciales. Lo que es un hecho es que aunque los diputados quisieran aplicarse se ve remota la posibilidad de que se generen las condiciones de aprobación. Uf.

La CNTE aprieta

Luego del desaire que le hicieron a su invitación a comer en Palacio y celebrar el Día del Maestro, el Presidente recibirá este jueves a los dirigentes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, para continuar con sus “mesas de trabajo”. El encuentro, al que, nos dicen, van con una mano extendida y con la otra empuñando la bandera de la protesta, está programado a las 10 en la sede del Poder Ejecutivo. A decir de algunos dirigentes de la disidencia magisterial, no se esperan avances importantes. Y ya hasta iniciaron ayer un paro de labores para exigir la abrogación de la reforma educativa del 2019 y de la Ley del ISSSTE del 2007; incremento salarial de 100 por ciento al sueldo base; reinstalación de cesados, etcétera. Están tensando un poco la cuerda rumbo al fin del sexenio, nos comentan.