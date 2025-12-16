¿Quién era Gustavo Palomino Olet, quien falleció en el accidente de la avioneta de Toluca?

Este lunes se registró un trágico accidente en Toluca, pues un jet privado se desplomó y se impactó cerca de un campo de fútbol, debido a la gravedad del impacto, las 10 personas que se encontraban a bordo fallecieron.

Una aeronave, que ofrecía servicios como taxi aére, habría salido desde Acapulco aproximadamente al mediodía, y esta posteriormente se desplomó cerca del Aeropuerto Internacional de Toluca.

Esta aeronave, que era un jet privado Cessna Citation 650, luego de desplomarse se impactó en una maquiladora de ropa ubicada en la zona industrial San Mateo Atenco, en donde también se encontraba un campo de fútbol.

Imágenes del lugar en el que se impactó la aeronave en Toluca ı Foto: Redes Sociales

¿Quién era Gustavo Palomino Olet y a qué se dedicaba?

Luego de que ocurriera este trágico accidente, se confirmó que a bordo del jet privado se encontraban 10 pasajeros, el piloto, el copiloto y ocho personas más, quienes eran una familia.

En redes sociales circulan videos en los que se presenta el último audio captado desde la aeronave hacia la torre de control, y en este se puede escuchar que el piloto dice “nos estamos desplomando”

Entre las víctimas de este trágico accidente aéreo se encontraban tres menores de edad, Natalia de 2 años de edad, Raúl de 4 años de edad, y Ximena de 9 años de edad.

El piloto de la aeronave Cessna Citation 650 era Juan Carlos Olivares Casas, de 61 años de edad, y el copiloto era Walding Sánchez Manzano, de 72 años de edad, y de acuerdo con la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transporte, los servicios de emergencia se activaron de manera inmediata para atender el accidente.

Incendio provocado por el desplome de la aeronave en Toluca ı Foto: Redes Sociales

Asimismo, los nombres de los otros cinco pasajeros que se encontraban a bordo del jet privado son los siguientes:

Gustavo Palomino Olet de 50 años de edad. Ilse Lizeth Hernández Téllez de 32 años de edad. Raúl Gómez Ruiz de 60 años de edad. Raúl Gómez Buenfil de 31 años de edad. Olga Janine Buenfil Cardone de 60 años de edad.

Hasta el momento se desconoce más información sobre los pasajeros que lamentablemente perdieron la vida, y hasta el momento se deconoce la causa que originó el desplome de la aeronave.

Cuando ocurrió este accidente solamente se localizaron siete cuerpos calcinados, pero debido a la gravedad de este impacto, las autoridades señalan que no hay sobrevivientes.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.