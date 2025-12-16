Avionazo en Edomex provoca 10 muertos

Es el peor accidente de avión en el año en México

En el accidente aéreo más mortífero en México en el año, 10 personas perdieron la vida luego de que se desplomara un jet ejecutivo Cessna Citation 650, matrícula XA-PRO, que salió de Acapulco con destino a Toluca, en el que viajaban ocho pasajeros y dos tripulantes.

Un reporte de seguridad de autoridades castrenses establece que la aeronave era propiedad de Servicios Aéreos Estrella, empresa de renta de servicios de transportación aérea tipo taxi, la cual trasladaba a 10 personas (piloto, copiloto y ocho pasajeros), y que en el percance “no hubo sobrevivientes”.

El Dato: LA ALCALDESA de San Mateo Atenco, Ana Muñiz, indicó a la televisión que debido al incendio hubo que evacuar a unas 130 personas de la zona afectada.

“Nos estamos desplomando”, se escucha en una angustiante grabación de los últimos momentos de los pilotos, en un audio que circuló en las redes sociales.

En la grabación también se puede escuchar la voz de otra persona, quien confirma la llegada de la advertencia; sin embargo, poco después el jet habría terminado desplomándose.

LAS VÍCTIMAS. De acuerdo con información extraoficial, entre las víctimas se encuentran tres menores de edad, de dos, cuatro y nueve años.

Los demás pasajeros fueron identificados como Gustavo Palomino Olet, de 50 años; Ilse Lizeth Hernández Téllez, de 32; Raúl Gómez Ruiz, de 60 años; Raúl Gómez Buenfil, de 31, y Olga Janine Buenfil Cardone, de 60 años.

El piloto Juan Carlos Olivares Casas, de 61 años, y su copiloto Walding Sánchez Manzano, de 72 años, habrían también perdido la vida.

El avión se desplomó a las 12:31 horas en la colonia San Pedro Totoltepec del municipio de San Mateo Atenco, a 5.7 kilómetros del Aeropuerto Internacional de Toluca. En dicho lugar se concentran hangares, talleres de mantenimiento y empresas de vuelos privados y comerciales.

El Tip: EL TIPO de matrícula XA en una aeronave indica que fue registrada en México y que se usa para servicio público de transporte aéreo, comercial, nacional o internacional.

Al lugar acudieron elementos de la Secretaría de Seguridad del Estado de México; Protección Civil del estado; peritos de la Fiscalía General del Estado de México; Cruz Roja; Servicio de Urgencias, y Bomberos, así como personal de la Secretaría de Marina, Guardia Nacional y del Aeropuerto Internacional de Toluca.

PUDO SER PEOR. El percance provocó también la evacuación de viviendas y empresas de dos cuadras a la redonda del inmueble afectado, debido a la presencia de tanques de combustible y gas que ponían en riesgo a la población.

Adrián Hernández, coordinador de Protección Civil del Estado de México, dijo que la aeronave aparentemente tuvo problemas e intentó aterrizar en un campo de futbol, pero acabó estrellándose sobre el techo de la estructura de una empresa de transportes pesados, lo que provocó un gran incendio.

La alcaldesa de San Mateo Atenco, Ana Muñiz, comentó a Milenio TV que en la bodega donde cayó la aeronave no se encontraba ninguna persona.

Explicó que las personas que laboran en dicho punto estaban en descanso designado, por lo que las naves industriales se encontraban vacías.

Esa información también fue confirmada por Adrián Hernández, coordinador de Protección Civil del Estado de México, quien comentó que los lunes son el día en que descansan las personas, por lo que se descartó la presencia de trabajadores en la zona del accidente.

Tampoco se reportaron daños en las infraestructuras cercanas, por lo que se mantenía ayer el perímetro para que el personal de emergencias siguiera trabajando en la zona.

VIENE LA INVESTIGACIÓN. Tras aproximadamente una hora del hecho, Protección Civil del Estado de México informó que el incendio fue controlado en su totalidad y se realizaban labores de enfriamiento y remoción de escombros.

“La atención se lleva a cabo de forma coordinada mediante el C5 Toluca, con la activación del Sistema de Comando de Incidentes y la participación de las corporaciones de emergencia. Participan Bomberos, SUEM, Seguridad Pública Municipal, SSEM y CRUM”, informó Protección Civil del Estado de México.

Esta instancia mexiquense pidió a la población no acercarse a la zona y mantenerse informada únicamente por los canales oficiales.

Por su parte, la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) informó que, en coordinación con la Agencia Federal de Aviación Civil y las autoridades locales, se trabajaba con el Estado de México para recopilar la información necesaria para la investigación de este “lamentable suceso”.

También mencionó que la Agencia Federal de Aviación Civil, la Dirección de Análisis de Accidentes e Incidentes de Aviación, y la Dirección de Servicios a la Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano, se encontraban realizando la investigación correspondiente.

La Fiscalía General de la República (FGR) señaló que abrió una carpeta de investigación por los hechos, por lo que envió al lugar agentes del Ministerio Público Federal (MPF), peritos especializados y elementos de la Policía Federal Ministerial (PFM), de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), con el fin de colaborar con la Fiscalía del Estado de México.

