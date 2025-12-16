¿Quiénes son los hijos de Sergio Verduzco Rosan, empresario de Saltillo encontrado sin vida?

El lunes por la noche fue encontrado sin vida el empresario Sergio Verduzco Rosan al interior de su domicilio, ubicado en el fraccionamiento Misiones Sector 1 de Saltillo, Coahuila.

La muerte del empresario fue povocada por un shock hipovolémico que se desató por un impacto con arma de fuego en el pecho, y las autoridades continúan investigando este hecho como un posible suicidio.

Algunas versiones apuntan que el impacto con arma de fuego registrado en el cuerpo del empresario está ubicado en el corazón, y hasta el momento, no se ha reportado como un posible ataque cometido en contra de Sergio Verduzco Rosan.

¿Quiénes son los hijos de Sergio Verduzco Rosan?

Sergio Verduzco Rosán es un empresario, quien fundó Grupo Server en 1966, que es una de las principales empresar constructoras de Saltillo especialidada en bienes raíces, y la cual actualmente ha desarrllado más de 47 complejos habitacionales.

La familia Verduzco ha sido foco de los medios locales desde 2020, cuando se dio a conocer una orden de resticción girada en contra del empresario, pues su hijo, Alberto Verduzco Berlanga, señaló un ataque propiciado por Sergio Verduzco.

En 2021, el empresario Sergio Verduzco Rosan compartió un video en el que hacía responsables de lo que ocurriera con su vida a sus hijos, Alberto Verduzco Berlanga y Alejandro Verduzco Berlanga.

De acuerdo con Sergio, en agosto de 2020 su hijo Alberto habría intentado quitarle la vida, y este ataque fue propiciado en complicidad con Alejandro, por lo que el empresario también los señalaba como responsables de su libertad.

En el mismo sentido, los hizo responsables de lo que pudiera pasarle a su hija Irma, a sus nietos, abogados y a los funcionarios de su empresa, en una entrevista, el empresario comparte que su hijo se encontraba fuera de su domicilio con 8 trabajadores alrededor de las 19:00 horas del 8 de agosto.

“Reconozco que me tuve que defender con un pequeño adoquín” señala en dicha entrevista Sergio Verduzco, quien asegura que su hijo Alberto intentó asesinarlo, pues le “quebró tres costillas”, luego de colocarlo boca abajo y golpearlo.

En la entrevista realizada en 2022 por CDMS al empresario, afirmó que aún temía por su vida, así como por la seguridad de su hija y sus nietos, pues el ataque propiciado por sus hijos fue planeado.

