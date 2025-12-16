¿Quién era Sergio Verduzco Rosan y de qué murio?

Este lunes por la noche se reportó el hallazgo de una persona sin vida en el fraccionamiento Misiones Sector 1, ubicado en Saltillo, por lo que las autoridades acudieron al lugar de los hechos.

De acuerdo con las autoridades, la persona que fue encontrada sin vida era Sergio Verduzco Rosan, un empresario de 84 años de edad que fue reconocido en Saltillo, Coahuila por impulsar que las empresas y universidades llegaran a la región.

Este suceso fue reportado a las autoridades alrededor de las 20:00 horas, y de acuerdo con la información preeliminar que proporcionaron, la muerte del empresario fue una posible autolesión, sin embargo, las investigaciones continúan.

Gobierno municipal de Saltillo expresa sus condolencias por la muerte de Sergio Verduzco Rosan ı Foto: Especial

¿De qué murio Sergio Verduzco Rosan?

La información que se conoce sobre la muerte de Sergio Verduzco Rosan señala que el empresario falleció por un shock hipovolémico provocado por una lesión en el pulmón.

Esta daño en el pulmón fue provocado presuntamente por un arma de fuego, por lo que el empresario perdió la vida en el lugar en el que ocurrió el suceso, mismo al que arribaron paramédicos de la Cruz Roja.

Cuando llegaron los paramédicos confirmaron la muerte de Sergio Verduzco Rosan, y actualmente la Fiscalía General del Estado continúa realizando las investigaciones para esclarecer los hechos.

¿Quién era Sergio Verduzco Rosan? ı Foto: Redes Sociales

¿Quién era Sergio Verduzco Rosan?

Sergio Verduzco Rosan fue un empresario, quien fundó la empresa mexicana “dedicada al diseño y desarrollo de complejos habitacionales y residenciales”, Grupo Server.

En 2020 un medio local dio a conocer una orden de aprehensión girada en contra del empresario, pues se señalaba que este posiblemente habría participado en un hecho de violación en agravio de una persona con identidad reservada.

Asimismo, el medio señaló que Sergio Alfonso Verduzco Rosan habría sido acusado de presunto abuso sexual cometido en contra de una menor de edad en Cancún, Quintana Roo en 2012.

En 2021, Sergio Verduzco Rosan publicó un video en sus redes sociales en el que señalaba que su hijo, Alberto Verduzco Berlanga, intentó asesinarlo el 8 de agosto en complicidad de su hermano, Alejandro Verduzco Berlanga.

Orden de Aprehensión Sergio Verduzco Rosan 2020 ı Foto: Redes Sociales

En dicho video, el empresario hace responsables a sus hijos de lo que pasara con su vida y con su libertad, además, los hizo responsables de lo que pudiera pasarle a su hija, nietos, abogados y funcionarios de su empresa.

Apuntó que confiaba en la imparcialidad de las autoridades estatales y federales, pues “los asesores con que cuentan mis hijos delincuentes fueron funcionarios con pasado criminal, por lo que también pido se les investigue a estas personas.”

En 2020 se dio a conocer que la Fiscalía General del Estado de Saltillo emitió una orden de restricción en contra de Sergio Verduzco Rosan, para que este no pudiera aproximarse o tener contacto con su hijo, Alberto Verduzco Berlanga.

De acuerdo con medios locales, las cámaras de vigilancia de dicho domicilio registraron una agresión en contra de Alberto Verduzco, pues su padre, Sergio Verduzco habría lanzado un ladrillo con dirección a su espalda.