¿Quién era Raúl Gómez Ruiz, pasajero de la aeronave que se desplomó en Toluca?

El lunes por la tarde el C5 del Estado de México reprtó la caída de una avioneta en la Colonia San Pedro Totoltepec, y el video que difundieron por medio de redes sociales se puede ver la nube de humo negro que provocó este accidente.

En la información preliminar no se dio a conocer información sobre la procedencia de la aeronave, y el Centro de Control, Comando, Comunicación, Cómputo y Calidad (C5) del Edomex recomendó a la ciudadanía no acercarse a la zona.

Posteriormente la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transporte (SICT) informó que un jet privado Cessna Citation 650 se desplomó al sur de las instalaciones del Aeropuerto Internacional de Toluca.

Nota informativa de la SICT ı Foto: Redes Sociales

La aeronave funcionaba como un transporte privado, y posteriormente de manera extraoficial se dio a conocer que a bordo se encontraban el piloto, el copiloto y ocho pasajeros, entre los que se encontraban tres menores de edad.

¿Quién era Raúl Gómez Ruiz?

La Fiscalía del Estado de México continúa realizando las investigaciones correspondientes para poder determinar la causa del accidente aéreo del jet privado que se desplomó en Toluca.

Hasta el momento, de manera extraoficial se dio a conocer la lista de los nombres de las víctimas del accidente aéreo, y este martes, la Presidenta, Claudia Sheinbaum Pardo confirmó que quienes viajaban en la aeronave eran una familia.

El jet privado tipo Cessna Citation 650 con matrícula XA-PRO transportaba a una familia desde el Puerto de Acapulco y se dirigía hacia el Aeropuerto Internacional de Toluca, a bordo también se encontraban el piloto y el copiloto.

Imágenes del lugar en el que se impactó la aeronave en Toluca ı Foto: Redes Sociales

Hasta el momento se desconoce información oficial sobre las personas que viajaban a bordo del jet privado, pero en redes sociales algunas personas afirman conocer a las personas que se encontraban a bordo.

Los comentarios de los videos que circulan en redes sociales señalan que la edad del piloto, que se ha informado de manera extraoficial, es errónea.

La lista extraoficial de los nombres y edades de las diez personas que se encontraban a bordo de la aeronave que se desplomó en Toluca es la siguiente:

Raúl de 4 años de edad Natalia de 2 años de edad Ximena de 9 años de edad Raúl Gómez Buenfil de 31 años de edad Ilse Lizeth Hernández Téllez de 32 años de edad Gustavo Palomino Olet de 50 años de edad Raúl Gómez Ruiz de 60 años de edad Olga Janine Buenfil Cardone de 60 años de edad El piloto, Juan Carlos Olivares Casas de 61 años de edad El copiloto, Walding Sánchez Manzano de 72 años de edad

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.