Sheinbaum adelanta posible ‘falla técnica’ en caída de avión, pero pide esperar peritajes de FGR

Aspecto de elementos de seguridad trabajando en el lugar del desplome de avión, en el Estado de México.

La presidenta Claudia Sheinbaum informó que la Fiscalía General de la República (FGR) lleva a cabo los peritajes por la caída de una avioneta en Toluca, Estado de México, registrada el lunes, si bien adelantó que la causa podría ser una “falla técnica”.

Cuestionada sobre el tema en la Conferencia del Pueblo, la presidenta Claudia Sheinbaum expresó sus condolencias a los familiares y personas cercanas a las víctimas del incidente, y pidió esperar a los resultados de los peritajes de la FGR para emitir declaraciones.

La zona en donde se desplomó una aeronave en Toluca ı Foto: Cuartoscuro

“Tiene que hacer la Fiscalía la revisión, al parecer fue una falla técnica de la aeronave”, explicó la presidenta Claudia Sheinbaum.

En el mismo sentido, adelantó que la Fiscalía del Estado de México ya está en contacto con los afectados tras el desplome de la aeronave, toda vez que, según informes de autoridades locales, ésta cayó sobre áreas públicas, de forma que afectó un campo de fútbol y una nave industrial.

Equipos de emergencia en el lugar de los hechos. ı Foto: Especial.

“Era una familia que venía de Acapulco hacia el aeropuerto de Toluca. Todos fallecieron, incluido el piloto. Mandamos nuestro pésame a sus familiares y amigos”, explicó Sheinbaum Pardo.

La tarde del lunes, un jet ejecutivo privado se desplomó en la colonia San Pedro Totoltepec, en el municipio de San Mateo Atenco, a escasos kilómetros del Aeropuerto de Toluca. Aunque de forma preliminar se reportaron seis personas muertas, posteriormente autoridades locales informaron que los 10 ocupantes murieron.

Asimismo, se informó que se trató de un jet ejecutivo Cessna Citation 650, matrícula XA-PRO, que salió de Acapulco con destino a Toluca, en el que viajaban ocho pasajeros y dos tripulantes.

La aeronave era propiedad de Servicios Aéreos Estrella, empresa de renta de servicios de transportación aérea tipo taxi, la cual trasladaba a 10 personas.

De manera extraoficial se informó que los pasajeros, ahora fallecidos, eran tres menores de edad, así como tres masculinos, de 50, 60 y 31 años, y dos mujeres, de 32 y 60 años.

Con información de Alan Gallegos.

