Avioneta se desploma en Toluca, Edomex; acuden equipos de emergencia | VIDEO

Una avioneta se desplomó la tarde de este lunes sobre el boulevard Miguel Alemán, en Toluca, Estado de México, hechos que provocaron una fuerte movilización de equipos de emergencia.

Alrededor de las 13:00 horas de este martes, medios locales reportaron el desplome de la avioneta, sobre la citada avenida en Toluca. Asimismo, en redes sociales se compartieron imágenes de la densa columna de humo que resultó tras este incidente.

#DeÚltimoMomento🚨



Unidades de Emergencia 🚑 🚔 atienden un accidente 💥 de una caída de avioneta ✈️ en la calle Industria Automotríz y Miguel Alemán, Colonia San Pedro Totoltepec #Toluca



✅Por su tu seguridad Evita la Zona.

🔥Humo denso en el lugar.

🆘9⃣1⃣1⃣ pic.twitter.com/7d0kYNG9di — C5 Estado de México (@C5Edomex) December 15, 2025

Posteriormente, el Centro de Control, Comando, Comunicación, Cómputo y Calidad (C5) del Estado de México confirmó los hechos, y aseguró que se desplegó un extenso operativo de seguridad en la zona.

TE RECOMENDAMOS: Transforma movilidad en sur de metrópoli Inicia Gobierno de Jalisco operaciones de la Línea 4 en Tlajomulco de Zúñiga

“Unidades de Emergencia atienden un accidente de una caída de avioneta en la calle Industria Automotríz y Miguel Alemán, Colonia San Pedro Totoltepec #Toluca ”, escribió el C5 estatal en una publicación en X.

Caiga de avioneta 🛩️ en bulevar aeropuerto Toluca en desarrollo

Ya servicios de emergencia laborando pic.twitter.com/ulCziXKqvL — Gpo.Siade.Ac.oficial (@Gposiadeoficial) December 15, 2025

En la misma, el Centro pidió evitar la zona debido a la presencia de humo denso, como se aprecia en las imágenes que compartió por la misma vía.

No se han compartido más detalles sobre la caída de la avioneta, a quién pertenecía ni cuáles fueron las causas de su desplome. Tampoco se conoce cuántas personas viajaban a bordo.

Sin embargo, de manera extraoficial se informó que la avioneta partió de Acapulco y se dirigía al Aeropuerto de Toluca. Asimismo, se difundió la versión de que era una aeronave privada. No obstante, la información está pendiente de confirmación.

Se espera que autoridades mexiquenses informen, conforme avance el día, los detalles sobre este accidente que provocó alerta máxima en la capital del estado.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

am