Horacio Duarte llama a unidad ‘sin titubeos’ para no dividir a la Cuarta Transformación

El secretario general de Gobierno, Horacio Duarte Olivares, ha recorrido dieciocho municipios del Estado de México en las últimas dos semanas, con motivo de los informes de gobierno de las y los presidentes municipales, en los que ha llamado a dejar los titubeos para no dividir el movimiento de transformación de la gobernadora Delfina Gómez Álvarez.

“Llamar a todos a que en esta Cuarta Transformación sigamos juntos, unidos, sin titubeos, sabiendo que lo más importante es defender lo construido en estos siete años de transformación” , dijo el encargado de la política interna desde Jocotitlán.

Al centro, el secretario general de Gobierno del Estado de México, Horacio Duarte. ı Foto: Cortesía

Duarte ha asistido a los primeros informes de gobierno de Amecameca, Jaltenco, Tonanitla, Xonacatlán, Lerma, Xalatlaco, Isidro Fabela, Tlalnepantla, Chimalhuacán, Chapa de Mota, Jocotitlán, Jiquipilco, Zacualpan, Ixtapan de la Sal, Tenango del Valle, Almoloya de Juárez, Acolman y Temascalapa.

“No permitamos que se quiera dividir a este movimiento de transformación, que no se quiera imponer una agenda que solo busque intereses personales o de grupo” Horacio Duarte, secretario general de Gobierno del Estado de México



Esta semana, Horacio Duarte seguirá recorriendo el Estado de México, para reafirmar la unidad política con las y los presidentes municipales y el trabajo en equipo para llevar más obras y desarrollo a los municipios mexiquenses.

cehr