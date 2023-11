Gustavo Adolfo Infante critica a Nicola Porcella por debutar como cantante: 'desvergonzado'

Gustavo Adolfo Infante despotricó en contra de Nicola Porcella nuevamente y ahora lo calificó como un “desvergonzado” por querer lanzarse como cantante, profesión en la que no tiene mucho tiempo.

Y es que durante el programa “Sale el Sol” se transmitió una entrevista con Nicola Porcella en la que el peruano anunció que va a debutar como cantante y que lanzará pronto su primer tema musical.

Lo que llamó la atención fue que el amigo peruano de Wendy Guevara confesó que no sabía cantar y que apenas se estaba preparando para ello, cosa que no le gustó para nada a Gustavo Adolfo Infante.

Al terminar la transmisión de la entrevista, el periodista del chisme le dijo a Porcella "desvergonzado" y "cínico" por querer ser famoso en México pese a su falta de talento y preparación.

"Que desvergonzado este cuate… El cinismo todavía: 'Voy a grabar una canción. No, no cantó', de entrada ¿cómo vas a grabar algo si no cantas?" sentenció.

"Todavía el señor sale con el cinismo y la cara dura para decirnos que nos va a ver la cara de idiotas. Por lo menos dí: 'estoy tomando clases'. A mí me cae gordo tanto cinismo", abundó Infante.

Por si fuera poco, el experto en chisme le tiró hate al programa "La Guardia del Infierno", pues dijo que Nicola Porcella, Wendy Guevara, Sergio Mayer, Poncho De Nigris, Emilio Osorio y Apio Quijano, no están preparados para tener un proyecto de ese tipo. Por ello calificó la emisión como una “estupidez".

"Es el grave problema de este proyecto, ninguno es actor, y los ponen a actuar; no hay dirección ahí. Falta absolutamente todo, falta guion, falta dirección, falta actuación... Es una estupidez el programa ese, es lo peor que he visto. Son una bola de advenedizos, que el político no es político, que el cantante no es cantante, la influencer no sé qué sea. Ahí está el resultado, la cochinada que presentaron", sentenció Gustavo Adolfo Infante.