Critican a Drake Bell por vivir en México para esconder su pasado: 'En su país es un apestado'

El cantante Drake Bell se ha dejado ver en México en los últimos meses de manera continua, por lo que los cibernautas consideran que el también actor vive en México a raíz de sus problemas legales que incluyen delitos sexuales contra una menor de edad.

En el 2022 el actor de “Drake y Josh” se declaró culpable del delito de abuso sexual a una menor. "Yo fui muy estúpido e irresponsable. Los fans te contactan en Instagram, pero hubo una chica con la que hablé y no puse atención a su edad. Al conversar con ella, se obsesionó y cuando me enteré de su edad corté la comunicación, la bloqueé y eso le molestó", dijo el cantante.

En el podcast de Roberto Martínez llamado “Creativo”, Drake Bell dijo que la razón por la que se declaró culpable fue para evitar ir a un juicio de larga duración, pues su abogado le indicó que si se defendía en el juicio iba a estar separado de su hijo durante largo tiempo, entonces el artista decidió sacrificarse para no ir a la cárcel y pasar tiempo con su bebé.

“La razón por la que me declararon culpable de los cargos que me estaban acusando fue porque mi abogado me dijo: ‘mira, ya gastaste mucho dinero en representación, investigación y todo eso solo para defenderte y me dicen: así es como será un juicio, vas a ir 2 o 3 semanas’. Mi esposa y yo acabábamos de tener un hijo”, contó el cantante en el programa.

Usuarios critican a Drake Bell por vivir en México tras sus acusaciones de abuso sexual

Recientemente se viralizó que Drake Bell ha pasado mucho tiempo en México, apareció en un evento de lucha libre en Naucalpan, después fue uno de los personajes de ¿Quién es la máscara?, pues interpretó al Bebé Alien.

No es gracioso tener a Drake Bell en México. Drake Bell se declaró CULPABLE de cometer delitos en contra de una menor y acá en México lo seguimos aceptando.



Se nos olvidan tanto las cosas, que Eleazar Gómez ya sale en la tele de nuevo, aunque haya ahorcado a su prometida y haya… https://t.co/nEs56Gwvlz — joséandrés (@joseandrescg) November 23, 2023

Y este fin de semana el cantante fue visto en una tienda Walmart y se dejó fotografiar por una fan, por lo que los usuarios señalaron que el artista visitó la tienda para ver las ofertas del Buen Fin que se llevó a cabo del 17 al 20 de noviembre.

Cuando van dejar de hacerle fiesta a Drake Bell por vivir en México?

El dude vive aquí porque en su país es un apestado — Montse🪷💫❣️ (@LaMiniTuitera) November 23, 2023

Los usuarios reaccionaron a estas fotos y se lanzaron contra Drake Bell por estar en México, pues aseguran que está en el país porque en Estados Unidos no lo quieren por sus antecedentes por haberse declarado culpable de abuso sexual.

México y su cultura de albergar criminales gringos y enaltecerlos como a Drake Bell... — Seluna 🌙♀💜💚💗. (@darkmoonselina) November 23, 2023

“El Drake Bell va a terminar vendiendo fotos de a $20 varos ahí junto a las botargas que se ponen en Madero en el Centro”, “Mi compa quejándose de la gente que apoya a Drake Bell en México mientras es fiel seguidora de Gloria Trevi es una cosa bárbara verdaderamente”, “¿Cuándo van a dejar de celebrar que Drake Bell vive en México?”, “No es gracioso tener a Drake Bell en México. Drake Bell se declaró CULPABLE de cometer delitos en contra de una menor y acá en México lo seguimos aceptando”, fueron algunos de los comentarios en contra del cantante.