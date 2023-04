VIDEO. Drake Bell revela por qué se declaró culpable de acoso: "Tu habrías hecho lo mismo"

El cantante Drake Bell habló de cómo vivió el proceso legal que enfrentó en Estados Unidos por una denuncia de acoso.

Drake Bell asistió al podcast creativo y señaló que todo comenzó porque respondió mensaje de un perfil de Instagram y que cuando dejó de responder porque se dio cuenta que algo no estaba bien decidió ya no contestar mal y fue cuando comenzó la demanda en su contra.

El cantante contó que nunca hubo algo sexual involucrado que nunca mandó nudes, ni tampoco hubo algún tipo de contacto físico, sino que su acusación fue solamente por los mensajes de redes sociales.

Drake Bell se declaró culpable

El protagonista de Drake y Josh dijo se declaró culpable en el caso por recomendación de sus abogados para poder enfrentar una pena más baja y que le permitiera no ir a juicio y estar con su hijo, quien era recién nacido.

“La razón por la que me declararon culpable de los cargos que me estaban acusando fue porque mi abogado me dijo: ‘mira, ya gastaste mucho dinero en representación, investigación y todo eso solo para defenderte y me dicen: así es como será un juicio, vas a ir 2 o 3 semanas’. Mi esposa y yo acabábamos de tener un hijo.

“Me dicen: ‘tu hijo estará detrás de ti mirando lo que pasa lo medios lo retorcerán lo más posible y cualquiera podrá decir lo que quiera en el estrado sea verdad o no y desafortunadamente vemos a gente culpable salir libres y gente inocente ir a la cárcel diario’”, recordó Drake Bell.

El actor señaló que ante el panorama pidió una segunda opción la cual era declararse culpable y estar con su hijo.

“La otra opción es hacerte responsable de esto que hiciste te darán libertad condicional y servicio a la comunidad y no perderás un día en California con tu hijo y dije: ‘Elijo no perder un día en California con mi hijo’ y por eso me declaré culpable, pero dicen: ‘Drake declarado culpable’, pero solo me presentaron dos opciones, tu habrías hecho lo mismo”, mencionó el artista.

Asimismo, señaló que nada de lo que se dijo es real y acusó que la prensa internacional hace encabezados amarillistas, incluso tomados de Tiktok, recordó cuando él cambió su nombre de Drake Bell a Drake Campana como una broma y señaló que en las noticias aseguraron que se había mudado a México para huir de su situación legal.