¿Se lo bajó a Wendy? Captan a Nicola Porcella y Yeri Mua perreando en un antro (VIDEO)

No todo es la vida universitaria y las polémicas para Yeri Mua, pues la famosa influencer de Veracruz fue captada perreando muy candentemente con Nicola Porcella, motivo por el cual los fans están especulando la posibilidad de un romance entre la pareja y que la “Bratz” sería una nueva rival para Wendy Guevara.

Esto ocurre luego de que Yeri Mua reconoció que le está yendo fatal en su vida universitaria, pues ha reprobado muchas materias e incluso confesó que la está buscando la administración de su casa de estudios, pues no ha pagado su mensualidad.

“Sí es cierto que ando reprobando, pero no es cierto que me hayan expulsado, de hecho, el otro día me marcaron para decirme que no he pagado la mensualidad, voy a ir a ver qué se puede hacer, yo no me quiero rendir, yo si quiero ser licenciada y voy a preguntar que se puede hacer”, señaló.

Ahora, Yeri Mua se hizo viral pues fue captada muy cariñosa y bellaca con el mismísimo Nicola Porcella, el adorado peruano de Wendy Guevara, mientras perreaban bien atrabancados en un antro.

A través de redes sociales se dieron a conocer tales imágenes de la nueva “mujer escándalo” y el ex deportista participante de “La casa de los famosos México”, mientras pasaban un muy agradable rato en un antro.

A esa noche de perreo fueron varias personalidades famosas de las redes, como Dania Méndez, con quien también bailó la veracruzana, pero de una forma más fraternal y de apoyo por su carrera musical.

Cuando llegó el turno del baile entre Yeri Mua y Nicola Porcella, lo que llamó la atención de los fans fue que la influencer se puso a hacerle una serie de pasos y movimientos muy sugestivos al peruano: el llamado perreo pegadito, que no fue tradicional como el que se suele ver en cualquier fiesta, sino que tuvo intensiones más carnales y de recreación amatoria.

Como era de esperarse, los fans de la pareja se pusieron a comentar como locos, algunos afirmaron que sólo se trató de un momento para darle sabor al show, pero otros afirmaron que esos pasos sólo se hacen cuando hay intenciones románticas entre las dos partes involucradas.

"Qué sería si Nicola estuviese con Yeri Mua todos qheeeeee!", "La sonrisaaa de Nicola a Yeri", "El Nicola tenía ganas de conocerla el mismo dijo que padre", "Corre Nicola corre, la Yery no perdona nadaaa", “Nicola, por favor, te me vas al doctor a ver si no te pegó algo” y “Esa Yeri se sabe los prohibidos que enamoran”, les dijeron.