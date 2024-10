Erik Rubín confiesa que estalló cuando le dijeron que era un mantenido: 'De coraje me trabé'

Erik Rubín está pasando por uno de los momentos más polémicos de su carrera, pues hace unos días se afirmó que estaría planeando una boda con Mónica Noguera. En medio de todo esto, el famoso reveló un tiempo le dijeron que era el mantenido de Andrea Legarreta y que eso lo impactó como nunca en su vida.

En entrevista con Cora Nelda González, Erik Rubín habló de que hace tiempo su salud mental y seguridad se vio afectada porque la gente le decía que Andrea Legarreta lo Mantenía e incluso lo relegaban a su sombra de ella. Todo eso, dijo, lo han hecho tener una mentalidad humilde.

"Nunca des nada por sentado, que nunca creas que ya llegaste, que no todo está perdido (...) ni lo bueno ni lo malo te lo creas, esta carrera es de sube y bajas y eso te ayuda a centrarte (...) creo que me he convertido en alguien con más fortaleza", señaló.

"No tienes que tratar de que te quieran o que te valoren. Simplemente tienes que hacer lo tuyo, tienes que hacer lo que amas, para lo que has trabajado (...) ese proceso está lleno de caídas está lleno de momentos bonitos pero, sobre todo no darle tanta importancia a lo que la gente piensa o diga, creo que esa es una de las claves", remarcó.

Erik Rubín agregó que el día en el que realmente un reportero afectó su salud mental cuando le preguntó que si era un mantenido en un evento en Acapulco.

“Llevamos un festival a Acapulco, entramos a una en una barricada que había de seguridad en un hotel y ella pidió una entrevista y nadie se paró, yo fui el único. Y entre las cosas que me preguntó fue '¿Oye y qué opinas que todos dicen que eres un mantenido?' En ese momento yo de coraje me trabé", dijo.

Erik Rubín remarcó que él siempre ha trabajado y que ha tenido independencia financiera desde los 13 años: "Gracias a Dios nunca me hecho falta que me mantenga Andrea ni nadie", dijo, dejando claro que ha manejado su vida y carrera de manera autónoma; además remarcó que para él "vale la pena" afrontar todo lo bueno y lo malo que conlleva la fama.

"Hay gente cruel que le gusta hablar y que a veces hace daño con eso, hoy en día también es algo que ya no me importa lo que digan de mí pero que en algún momento sí me afectó eh pero estoy dispuesto a pagar las facturas", finalizó.