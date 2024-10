Afirman que Erik Rubín y Mónica Noguera estarían planeando su boda

Tal parece ser que Erik Rubín no sólo supero ya su separación de Andrea Legarreta, sino que también está viviendo su nuevo amor al máximo y que está listo de reafirmarlo ante los ojos de su deidad judeocristiana, pues se afirmó que el famoso estaría planeando su boda con Mónica Noguera, colega con la cual ha sido vinculado sentimentalmente.

Cabe recordar que fue en 2022 se comenzó el rumor de que Erik Rubín tenía un romance con Mónica Noguera y que eso habría sido el motivo de su separación con Andrea Legarreta. No obstante, hasta ahora no hay nada oficial al respecto por parte de alguno de los famosos.

Ahora, el Coque Muñiz emitió una serie de declaraciones que ventilarían esto y lo más curioso es que se las hizo a la mismísima Mónica Noguera en su programa de entrevistas.

“Acabo de ver en la tele que Erik Rubín dijo que se iba a casar con Mónica, le hablé a Mónica y sabes que me dijo: deja que acabe Jesucristo Superestrella", comentó.

Aunque no se sabe el Coquedijo esto para cotorrearse a Mónica Noguera o si fue en serio, durante la entrevista se alcanza escuchar a la conductora al fondo afirmando: "No me voy a casar". Esto obviamente desató nuevos rumores del presunto romance que ella tiene con el ex esposo de Andrea Legarreta.

Por si fuera poco, “Chisme no like” aseguró que Mónica Nogueira y Erik Rubín sí se van a casar y que han mantenido su romance en secreto, aparentemente por temor al “qué dirán”.

"Mega exclusiva que lo que les dijimos hace un año, un mes con diez días es verdad" y "El tiempo nos da siempre la razón", afirmaron Javier Ceriani y Elisa Beristain. Cabe destacar que justamente fue esta emisión la que afirmó hace tiempo que Erik Rubín y Andrea Legarreta se habían separado porque Mónica Noguera era la fan de su relación.