¿Mónica Noguera confirma Erik Rubín le fue infiel a Andrea Legarreta con ella?: 'sí nos vemos'

Hace unos días salió la versión de que Andrea Legarreta y Erik Rubín se separaron presuntamente porque el cantante le había sido infiel con Mónica Noguera; por ello la conductora salió a romper el silencio y a dar su versión de los hechos.

En entrevista con Gustavo Adolfo Infante, Mónica Noguera habló acerca de los rumores que la involucran en la separación de sus colegas y la pintan como una rompe hogares, y pronunció una serie de reveladoras declaraciones que están dando mucho de qué hablar.

Erik Rubín y Andrea Legarreta Especial

El especialista en farándula aprovechó su amistad con Mónica Noguera para sacarle toda la sopa respecto a si realmente ella fue quien le bajó a Erik Rubín a Andrea Legarreta.

Mónica Noguera negó rotundamente haber sido la amante de Erik Rubín y afirmó que él sólo es un muy buen amigo de ella. Además, reveló que últimamente sí lo ha visto mucho, pero porque ella va a entrenar a su gimnasio.

“No, claro que no, ayer estaba triste porque no sé de dónde viene, no sé de dónde sale esto. Erik es mi amigo pero tampoco es que nos hablemos diario, somos amigos cordiales, yo estoy en Commando, sus nenas están en Commando, nos vemos”, dijo.

Mónica Noguera Especial

Mónica Noguera dijo sentirse triste por todos los chismes que la involucran, especialmente porque quienes más sufren son Erik Rubín, su ex pareja Andrea y sus hijas, quienes siguen viviendo todos juntos en la misma casa.

“No los dejan descansar... a mí me dio tristeza por su situación, la muerte de su madre, yo conozco a esa familia y esto es un trancazo para todos porque no es cierto. Pobre Erik, estaba escuchando que también le preguntaron por Apio (Quijano) y no es justo eso”, lamentó.

"Andrea con su situación espantosa con la muerte de su mami, tienen a las dos nenas ahora que son un talentazo, saliendo en una carrera artística las dos, Erik como loco trabajando, así conozco a esa familia, entonces todavía esto, ¡híjole! No importa, porque no es cierto”, agregó Mónica Noguera.

“No he hablado con Erik Rubín y Andrea Legarreta porque sabemos que no es cierto y no hay que aclarar nada, tenemos una relación cordial y no hemos hablado”, remató.