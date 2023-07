Erik Rubín reacciona a la muerte de la mamá de Andrea Legarreta: 'Es difícil para todos'

El cantante Erik Rubín rompió el silencio sobre la muerte de la que fue su suegra, la mamá de Andrea Legarreta.

El artista fue interceptado por la prensa tras salir de la función de obra Vaselina y aseguró que su familia está viviendo un momento difícil tras esta pérdida.

“Es algo difícil para todos, era una persona muy amada por todos, es un momento complicado”, dijo brevemente Erik Rubín.

Asimismo, insistió en que la señora Isabel Martínez, mamá de Andrea Legarreta era una persona muy especial para toda la familia.

El cantante se disculpó con los medios y les pidió comprensión porque tenía que irse a ver cómo estaban sus seres queridos. “Voy a atender a mi familia que es lo más importante”, dijo al despedirse y salir rápidamente del teatro.

Andrea Legarreta dedica emotivo mensaje a su mamá

La conductora de televisión Andrea Legarreta está destrozada por la muerte de su mamá, así lo dio a conocer ella misma en sus redes sociales.

La presentadora de Hoy publicó un emotivo mensaje en Instagram en el que informó que su mamá había fallecido.

“Nuestro corazón y alma están destrozados… Nuestra reina ahora estará mirándonos con sus dulces ojitos como estrellas desde el cielo… Mami no esperaba despedirte tan pronto… No te decimos adiós porque sé que siempre vivirás en nosotros… En nuestro corazón… En nuestra alma… En el brillo de nuestros ojos… No me alcanza la vida para agradecer tu amor infinito… Gracias por TANTO mi preciosa”, se lee en el mensaje de Andrea Legarreta.

“Gracias por ser nuestra porrista oficia. Por regalarnos paz con tu dulce mirada que voy extrañar tanto. Gracias por darme la vida. Sin duda nos tocó la mejor mamá. Cuánto amor nos regalaste a mis hermanos y a mí, a mi papi, a tus nietos, a tus hermanos. Fuiste la mejor hija y ahora estarás con tu mamita y tus hermanas, con mi abuelo y todos tus seres amados que se adelantaron… Algún día estaremos todos juntos de nuevo amor para no separarnos nunca… Hoy nuestra estrellita estará iluminando el cielo… Nuestro cielo…”, continúa el comunicado de la presentadora de televisión.