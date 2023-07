Andrea Legarreta celebra el aniversario de bodas de sus papás... y ¿le manda indirecta a Erik Rubín?

Andrea Legarreta se separó hace ya algunos meses de Erik Rubín, pero los famosos siguen como si nada, pues no sólo están juntos en la obra de “Vaselina”, sino que recientemente fueron a la graduación de su hija Nina Rubín.

No obstante, Andrea Legarreta aparentemente sí le guarda cierto rencor a su ex pareja, pues los fans afirman que la amiga de Galilea Montijo aprovechó el festejo del aniversario de bodas de sus padres para mandarle una indirecta a Erik Rubín… ¿por no procurar su matrimonio?

Andrea Legarreta Especial.

A través de su cuenta de Instagram, la famosa conductora del programa Hoy compartió un post a sus más de 6.3 millones de seguidores en el que le dedicó a sus progenitores Juan Legarreta e Isabel Martínez, quién lamentablemente murió este domingo, un emotivo mensaje por su aniversario número 57 de bodas.

"57 años de matrimonio mis amores! Así de rápido, así de hermoso, luchando, soñando, creciendo, aprendiendo… cuanta vida juntos, cuantas historias y cuantos recuerdos han creado y compartido, celebro su amor amores preciosos, su paciencia y entrega, celebro su lucha, su amor a nuestra familia y a la vida misma. Celebro su ejemplo", inició Andrea Legarreta en su mensaje.

En su post, Andrea Legarreta también le agradeció a sus padres por "todo lo que nos han dado, por lo que siguen luchando, por su amor, sus apapachos".

Erik Rubín Especial

La famosa conductora de Televisa agregó que su familia es muy unida gracias a sus padres, pues gracias a ellos, ella y sus hermanos han tenido "ese lugar seguro donde tenemos la certeza de que pase lo que pase, podremos ir y arroparnos y sentirnos protegidos con su luz y amor".

Como era de esperarse, los fans salieron a interpretar el mensaje de Andrea Legarreta y aseguraron que específicamente la parte en la que señala que sus padres son un buen ejemplo por todos los años que llevan de casados es una dura indirecta contra Erik Rubín, pues ellos sólo duraron 22 años juntos.