Erik Rubín revela que Andrea Legarreta sufrió un aborto... y él estaba 'de fiesta': 'ese bebé dio la vida por mí'

La ruptura entre Erik Rubín y Andrea Legarreta ha sacado a relucir muchas cosas que antes no se conocían de la pareja, entre las últimas que la conductora sufrió un aborto y que el cantante no llegó a esa cita médica porque le ganó la fiesta.

Así lo confesó Erik Rubín a en entrevista con Yordi Rosado, conductor al que le narró que aquel episodio fue lo que le hizo dejar el alcohol.

"En este embarazo, yo volví a recaer, y precisamente, esta recaída que tuve, al día siguiente teníamos que ir al doctor a ver cómo estaba el bebé y yo no llegué porque yo estaba de fiesta; no pude acompañarla al doctor", lamentó Erik Rubín.

Es por ello que el famoso aseguró que el bebé que Andrea Legarreta perdió dio la vida para que él pudiera dejar la bebida.

"De ahí me agarré (para dejar el alcohol), hermano, fue algo súper doloroso... yo así lo veo: ese bebé dio la vida por mí; así de grande lo veo, así de fuerte, y de ahí me agarré... y gracias a Dios, desde ese día no bebo ni uso ninguna sustancia, y la vida me cambió completamente; lo que estoy cosechando es gracias a eso", pronunció.

Por ello, Erik Rubín que es importante reconocer que uno es alcohólico: "es importante aceptarlo, ése es el primer paso; y de ahí, sin duda, yo veo que, en ese momento preciso, en cuanto yo entré a doble A, Dios, la vida, me puso en orden porque no tenía chamba”.