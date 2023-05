¿Andrea Legarreta posará para Playboy con poca ropa?

Andrea Legarreta es una de las conductoras más famosas de México, no solo por su carisma, sino también por su belleza, por lo que la presentadora de Hoy confesó que ha recibido varias ofertas para posar en revistas para caballeros.

Andrea Legarreta reveló que no está segura de sí lo haría, pero reveló que ha recibido algunas propuestas para aparecer en portadas como la revista Playboy, pero consideró que no tiene la misma sensualidad que Galilea Montijo, quien sí apareció en la revista del conejito.

“Me lo han ofrecido. No lo sé. No me siento con la sensualidad que tiene Galilea, lo que vi de ella me encantó. No tengo la sensualidad que tiene ella”, dijo Andrea Legarreta.

En ese sentido la conductora de Hoy mencionó que no está dispuesta a aceptar alguna de las propuestas de las revistas tal como lo hizo Galilea Montijo.

Así fue la impactante portada de Galilea Montijo en Playboy

La presentadora Galilea Montijo compartió en enero pasado la portada de Playboy con el cantante French Montana en una sesión de fotos que reflejan lujo y mucho dinero.

Galilea Montijo aparece luciendo un traje negro brilloso con un escote profundo, además está recargada sobre French Montana, quien luce un look café con una chamarra negra sobre ambos artistas aparecen billetes de dólares.

Galilea Montijo y French Montana protagonizaron la portada de Playboy, pero de África, en la que lucieron sus mejores looks.