VIDEO. Galilea Montijo confiesa que sí tiene guapo novio: 'Me divorcié, no me capé'

La conductora de Hoy Galilea Montijo rompió el silencio sobre su nuevo novio, luego de que fue captada en modo romántico en las playas de Holbox junto a un guapo y joven modelo español.

Luego de días de especulación y de que salieran sus fotos a la luz, Galilea Montijo habló en el programa Hoy y entre broma empezó diciendo que su novio era Johnny Depp, pero después reveló que sí es cierto que tiene nueva pareja cuando una de sus compañeras le preguntó.

La conductora dijo que el que se haya divorciado no significa que no puede volver a relacionarse con un hombre.

“Qué gachos, si me divorcié, no me capé. Es cierto. Lo único que me interesa es mi chiquillo”, dijo Galilea Montijo en el programa. A lo que Andrea Legarreta le contestó: “Haz lo que tú quieras, mano, no vas a pedir permiso” y Tania Rincón se unió a los comentarios: “Con razón se te ve la piel más preciosa”.

Galilea Montijo habla de su nuevo novio Isaac Moreno pic.twitter.com/HFOteio9kR — Lo + viral (@VideosVirales69) May 17, 2023

Así captaron a Galilea Montijo en la playa con su novio

Hace unos días el periodista Mich Ribalcaba destapó que Galilea Montijo ya tenía novio y reveló que se trataba de un joven modelo español llamado Isaac Moreno.

El periodista presentó varias coincidencias para demostrar que Galilea Montijo y el modelo estaban saliendo, mencionó que se fueron a Holbox a pasar el fin de semana juntos para celebrar el cumpleaños de uno de los estilistas de la conductora.

Así captaron a Galilea Montijo con su novio Foto: Especial

Sin embargo, en ese momento no se dieron a conocer fotografías de la pareja, hasta que el periodista Jorge Carbajal sacó a la luz las fotos de Galilea Montijo abrazada y paseando de la mano por la playa con su nuevo galán.

Galilea Montijo con su nuevo novio Foto: Especial

¿Quién es Isaac Moreno, novio de Galilea Montijo?

De acuerdo con la información de redes, el novio de Galilea Montijo es Isaac Moreno, un atractivo modelo español que llegó a México hace varios años.

Él estudiaba ingeniería, pero decidió explotar su atractivo físico y dedicarse al modelaje. Según los datos el hombre estaba casado y tiene un hijo, pero su exmujer lo dejó porque ella no quería que él se dedicara a modelar. Así que se separaron.

Isaac Moreno vino a México en busca de mejores oportunidades para modelar, con el fin de tener mejor trabajo y poder darle un mejor estilo de vida a su hijo.

Asimismo, se sabe que uno de los estilistas de Galilea Montijo fue el que los presentó desde noviembre de 2022.