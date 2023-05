VIDEO. Andrea Legarreta habla del nuevo novio de Galilea Montijo ¿La ve feliz?

Andrea Legarreta habló del nuevo novio de Galilea Montijo, luego de que salieran a la luz las fotos de la conductora de Hoy paseando en la playa junto a su nuevo galán.

Andrea Legarreta salió del programa Hoy y la estaba esperando un grupo de periodistas, quienes inmediatamente la interrogaron sobre el supuesto romance de su compañera Galilea Montijo.

"¿Para eso me detuvieron, para hablar de Gali? No tengo la menor idea y no me corresponde a mí hablar de ella ni de nadie", dijo Andrea Legarreta, asimismo, insisitieron en preguntarle si Galilea Montijo estaba feliz, a lo que la ex de Erik Rubín evadió la pregunta diciendo que no tenía idea.

¿Andrea Legarreta también quiere estrenar novio como Galilea Montijo?

Por otra parte, le cuestionaron a Andrea Legarreta que ella para cuando estrenará nuevo galán, a lo que la conductora señaló que no tiene tiempo para tener una nueva relación.

Andrea Legarreta y Erik Rubín han expresado en distintas ocasiones que no tienen intensiones de empezar nuevas relaciones, pues aunque están separados tienen la esperanza de volver, tras hacer este ejercicio de separación que les recomednó su terapeuta.

la conductora de Hoy también adelantó que habrá muchas sorpresas en la obra de Vaselina, en la que estará con Erik Rubín y en la que ella interpretará a Rizzo.