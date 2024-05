Revés a Encinas

Importante revés, nos comentan, el que sufrió ayer el exsubsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas, luego de que una jueza determinó que 8 de los militares que estaban presos, acusados por el caso Ayotzinapa, podrán enfrentar su juicio en libertad. Los militares se encontraban bajo la medida de prisión preventiva justificada, sin embargo, la juzgadora determinó que ésta no era idónea, necesaria ni proporcional en sus casos y ordenó que quedaran libres. La decisión no cayó nada bien al exfuncionario que expresó su inconformidad en las redes. Es sabido que Encinas cuando estuvo al frente de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa se inclinó por ir contra un buen número de integrantes de la Sedena. Luego dejó el cargo sin que se supiera el paradero de los 43 normalistas. Del lado de los militares hay quien considera la resolución como un triunfo del Estado de derecho.

Celebran y colaboran

Nos hacen ver que es en Guerrero donde se está presentando una buena relación de colaboración institucional entre la fiscalía y el gobierno estatal. Prueba de ello es que ayer la gobernadora Evelyn Salgado acudió al evento de celebración del Día de las Madres para trabajadoras y funcionarias de esa institución a cargo de Zipacná Torres Ojeda. En la reunión, nos comentan, el recién nombrado fiscal recibió un trato cálido de la mandataria estatal quien publicó en sus redes varias fotografías y el mensaje de que “tienen toda mi admiración por su esfuerzo, trabajo y fortaleza; además, representan el corazón de esta institución que sirve al pueblo guerrerense. Torres Ojeda, por su parte, destacó la celebración al lado de la gobernadora y publicó que “en esta Fiscalía General nos sentimos orgullosos de contar con madres de familia que a la vez son: fiscales, ministerios públicos, policías de investigación, peritos, personal administrativo y demás especialistas… que permiten garantizar la procuración de justicia en nuestro querido estado”. Ahí el dato.

¿Y Bartlett?

Y en medio de la crisis por los apagones, muchas miradas se han dirigido hacia la Comisión Federal de Electricidad, empresa del Estado a cargo de Manuel Bartlett. Y no tanto por los señalamientos que le han hecho en el sentido de que se le volvió a caer el sistema, pero ahora eléctrico, porque, nos hacen ver, en estricto sentido esta vez le ayudaron desde el Cenace. Sin embargo, en lo que sí le ven responsabilidad es en el asunto de las plantas de generación que nomás no se han puesto en marcha. “Se nos demoraron algunas plantas de ciclo combinado, pero se está trabajando”, dijo ayer el Presidente, en su mañanera, en relación a instalaciones que no han entrado en operación, y con ello contribuyendo en capacidad de generación. Ya se verá si el director de CFE da la cara por esto último o si prevalece la idea de la cúpula empresarial de que el problema de fondo es estructural y requiere otras salidas. Pendientes.

Tensiones en Morelos

Y nos cuentan que en Morelos la cosa está que arde. Porque resulta que Israel Andrade, candidato por el Partido Verde Ecologista a la presidencia municipal de Jonacatepec, ante la falta de atención de la candidata morenista, Margarita González Saravia, optó por pronunciarse en favor de la abanderada de oposición, Lucy Meza. Nos dicen que esta decisión hizo enfurecer a los operadores políticos de la morenista. Y no quedó ahí. Porque después, nos comentan, empezaron algunas amenazas ante las que el candidato no cedió. Y ¿qué fue lo que pasó después? Bueno, pues nos comentan que le cayó encima un cateo de la Guardia Nacional y de la Profepa por posesión de “animales exóticos”. En el municipio, sin embargo, pobladores que lo apoyan salieron en su defensa. El caso es que cuando la situación parecía salírsele de control a quienes iban contra Andrade, la que, nos señalan, tuvo que operar políticamente para que se apaciguara la situación fue la propia candidata Meza. Esto es, a la que desde la postulación morenista querían perjudicar. Uf.

Por el riesgo cero

Así que el sabor que muchos esperaban que tuviera el último debate entre Claudia Sheinbaum, Xóchitl Gálvez y Jorge Álvarez Máynez se esfumó. Porque resulta que ayer las representaciones partidistas lograron descafeinar el formato del encuentro entre las y el presidenciable. En el último de los cuatro bloques que conformarán el encuentro se preveía un intercambio directo de preguntas, pero con el ajuste al formato ya no se dará y ahora todo volverá a quedar en manos de las y el moderador, quienes recibirán de Sheinbaum, Gálvez y Máynez preguntas sobre los temas a abordar y así planteárselas ellos mismos. Aunque el argumento de cambiar las reglas fue que a estas alturas la cosa ya no está para “improvisaciones”, y que el plan original resultaba enredado, más de uno cuestionó si con la modificación estarían protegiendo a los candidatos ante cruces que pudieran resultarles incómodos. Van pues, por el riesgo cero.

La CNTE, a paro

Con la novedad de que los maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, la CNTE, se preparan para llevar a cabo un paro indefinido a partir del próximo 15 de mayo. Los miembros del magisterio disidente afirman que no ven una adecuada solución a sus demandas en las reuniones que han sostenido con el Presidente. Consideran que sólo les está dando la vuelta a sus peticiones de más salario, reinstalaciones y basificaciones, entre otras, que implican recursos vastos. No ha sido suave la relación CNTE-4T. Del lado del Gobierno no se cede y también es conocido que estos profes son capaces de tomar medidas radicales sin considerar que miles y miles de alumnos resulten afectados. ¿Será el caso?